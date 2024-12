Bomber da 70 milioni al posto di Zirkzee: via libera Juventus

Gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal hanno messo a dura prova la difesa bianconera.

Bremer ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante una partita di Champions League contro il Lipsia, un infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno sette mesi. Poco dopo, anche Cabal ha riportato una lesione simile al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante un allenamento con la nazionale colombiana, con tempi di recupero stimati in circa sei mesi.

Queste assenze obbligano la dirigenza juventina a intervenire sul mercato per colmare le lacune nel reparto arretrato. Per sopperire a queste assenze, la Juventus sta valutando diversi profili. Tra i nomi emersi vi è quello di Milan Skriniar, attualmente al Paris Saint-Germain, che potrebbe diventare un’opzione per gennaio, considerando il suo scarso impiego nella squadra francese.

Zirkzee alla Juventus, il chiavistello è Gyokeres: le ultime

Un altro candidato è David Hancko del Feyenoord, osservato da vicino dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli durante una recente partita di Champions League. Oltre alla difesa, la Juventus sta cercando un attaccante che possa alternarsi con Dusan Vlahovic, considerando anche le recenti indisponibilità del bomber serbo.

In questo contesto, è emerso l’interesse per Joshua Zirkzee, attualmente al Manchester United. L’attaccante olandese, che ha lavorato con Thiago Motta ai tempi del Bologna, potrebbe essere disponibile a un ritorno in Italia, soprattutto dopo le critiche ricevute dal suo attuale allenatore, Ruben Amorim. Tuttavia, la trattativa appare complessa, poiché il Manchester United preferirebbe una cessione definitiva piuttosto che un prestito, rendendo l’operazione onerosa per le casse bianconere.

In tale ottica non può essere sottovalutata anche la situazione relativa ad uno dei profili offensivi attualmente più interessanti d’Europa, Viktor Gyökeres. Ruben Amorim lo considera una priorità per l’attacco del Manchester United. Tuttavia, il club inglese deve prima generare fondi attraverso cessioni prima di poter formalizzare l’acquisto, probabilmente nella finestra estiva. In tale ottica, dunque, la possibile uscita di un Zirkzee fin qui molto meno brillante di quello visto a Bologna potrebbe fungere di grande aiuto.