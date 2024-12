Dal Barcellona alla Roma: firma a zero o sconto a gennaio. Il colpo grosso ce lo hanno in mente anche i catalani. Ecco cosa potrebbe succedere

Una delle zone del campo nelle quali, la Roma, sarà costretta a intervenire, la conosciamo tutti. Sì, saranno proprio costretti i giallorossi a mettere mano al portafoglio per chiudere un obiettivo. Un buco pesantissimo, quello sulla corsia difensiva destra della rosa di Claudio Ranieri, che ha bisogno di un volto nuovo.

Per fortuna ha recuperato Celik, che questa sera contro il Braga dovrebbe scendere in campo. Anche perché l’alternativa è Saud, ancora troppo acerbo. Sì, contro il Lecce ha servito un assist bello per il gol di Pisilli, ma quando è stato mandato in campo e proprio alla fine del primo tempo, ha commesso quel fallo da rigore che ha permesso al Lecce di tornare in partita. Una situazione che la Roma di un paio di settimane fa, quella di Juric per intenderci, avrebbe pagato sicuramente a caro prezzo.

Dal Barcellona alla Roma: i catalani puntano Rensch

Una situazione, quella della mancanza di un elemento pronto immediatamente a essere buttato nella mischia a destra, che riguarda a quanto pare anche il Barcellona di Flick. Che, secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net, ha messo nel mirino un elemento accostato con molta insistenza anche al club giallorosso.

Parliamo di Devyne Rensch dell’Ajax, giocatore in scadenza di contratto che potrebbe salutare già a gennaio con lo sconto. E tra i profili che i catalani hanno messo sotto i radar c’è, appunto, anche questo terzino destro. A dire il vero il Barcellona cerca anche Pubill, Fresneda e Vanderson, anche loro guarda al caso, chi più chi meno, accostati ai colori giallorossi. Già prenderlo sembrava difficile, in questo modo la pista è ancora più complicata.