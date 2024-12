Dalla Roma al Napoli: il blitz ne riscrive il finale

Dalla Roma al Napoli. Il mercato giallorosso e partenopeo rischiano di incrociarsi. Quale l’obiettivo inseguito da Claudio Ranieri es Antonio Conte?

Più passano i giorni e più monta la convinzione che i protagonisti della prossima sessione invernale di calciomercato saranno i difensori. Sembra che il reparto avanzato, almeno in apparenza, sia ben messo un po’ ovunque.

Sono i difensori di qualità che sembrano essere scomparsi e quel manipolo esistente se lo contendono in tanti. A prezzi esorbitanti. Poi vi sono i buoni difensori che di sessione in sessione assurgono al ruolo di protagonisti. Giorno dopo giorno ecco che crescono le richieste delle società che cercano nuovi difensori per rafforzare il loro reparto arretrato. E devono fare in fretta poiché più passa il tempo, più l’offerta a disposizione diminuisce ed i costi aumentano. Una vecchia conoscenza del calcio italiano ritorna sulle prime note di alcune società italiane, pronte a farlo tornare in Serie A.

Dalla Roma al Napoli: Luiz Felipe ritorna in Italia

Ha salutato la Lazio nel 2022. Anche Luiz Felipe ha voluto abbracciare il nuovo che avanza, l’Arabia Saudita con l’Al-Ittihad. Dopo un anno e mezzo l’incanto potrebbe essere giunto al termine.

Lo cercano in Spagna, la Real Sociedad su tutte, ma è l’Italia e la Serie A che potrebbero accogliere a breve l’ex difensore della Lazio. Luiz Felipe, difensore brasiliano naturalizzato italiano, è stato accostato all’altra formazione della capitale, la Roma. In verità la società giallorossa ha sondato soltanto il terreno. E’ invece il Napoli di Antonio Conte, alla ricerca di un ulteriore rinforzo per la difesa, ad essere più vicino all’ex Lazio. E’ ora il momento di Luiz Felipe, un buon difensore assurto al ruolo di protagonista in vista del mercato dei difensori.