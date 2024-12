Dalla Roma alla Juve: ‘mal di pancia’ e prestito a gennaio

Calciomercato Roma, giallorossi avvisati: non solo l’addio del giocatore ma anche l’inserimento immediato della Juventus. Ecco lo scenario

L’occasione è in Serie A. E la Roma, magari in prestito, potrebbe coprire quel buco che c’è in difesa. Diciamo che la priorità, dentro il club, è quella di prendere un esterno destro ma, qualora ci fosse l’opportunità, la sensazione è che si possa cercare una soluzione pure per dare un po’ di fiato ad Angelino, che praticamente gioca sempre.

L’anno scorso in quelle zolle c’era Spinazzola: adesso solo l’ex Lipsia visto che Dahl non dà garanzie. Certo, se Ranieri decidesse di continuare a giocare a tre dietro, allora le opzioni ci sarebbero, però è sempre meglio, come sappiamo, avere molte opzioni piuttosto che una sola e poi trovare un sostituto adattandolo al ruolo. E questa occasione, dopo le parole dell’agente di ieri, potrebbe essere Parisi, o magari Biraghi: fuori dai progetti tecnici di Palladino, tecnico della Fiorentina, entrambi in tempi non sospetti sono stati accostati alla Roma. Ma occhio, perché soprattutto per il primo ci potrebbe essere una folta concorrenza.

Calciomercato Roma, anche la Juventus su Parisi

Secondo quanto scritto da TuttoSport in edicola questa mattina, su Parisi infatti ci sarebbe l’interesse della Juventus: anche Giuntoli è alla ricerca di un elemento che possa aiutare Cambiaso nelle rotazioni dopo l’infortunio di Cabal: e siccome i rapporti tra le due società sono ottimi, allora l’operazione potrebbe prendere velocemente il volo e chiudersi nel minor tempo possibile.

Però di mezzo c’è la Roma, o almeno per quello che vi abbiamo raccontato prima ci potrebbe essere. Il club giallorosso, come spiegato anche da Ranieri, non si tirerà indietro e cercherà di regalare innesti per uscire fuori da una situazione di classifica sicuramente meno complicata dopo la vittoria contro il Lecce, ma indubbiamente assai distante rispetto a quelle che erano le previsioni e le intenzioni di inizio stagione.