Dall’Inter alla Juve: incubo rescissione e cessione immediata. Lo scenario che si potrebbe concretizzare a gennaio è clamoroso. Affarone con lo sconto

Il mercato di gennaio, di solito, non regala chissà quali colpi così importanti. Ma stavolta, c’è la netta sensazione, che possa succedere qualcosa di veramente incredibili. Manca meno di un mese all’apertura della possibilità dei trasferimenti, e le voci che si rincorrono sono diverse.

E se di solito riguardano soprattutto le big straniere, stavolta c’è da dire che sono diverse le formazioni della Serie A che potrebbero intervenire. Inter e Juventus, ad esempio, sono alla ricerca di un difensore centrale per svariati motivi. Per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi i nerazzurri, per coprire i buchi lasciati dagli infortuni di Bremer e Cabal i bianconeri. E secondo le informazioni riportate da Rudy Galetti, entrambe hanno un colpo importante nel mirino.

Inter e Juventus su Christensen: la situazione

Il profilo, a quanto pare, è quello di Christensen del Barcellona. I catalani hanno bisogno di cedere qualcuno per alleggerire il monte ingaggi e per avere così la possibilità di tesserare Dani Olmo, che per il momento è stato inserito in lista, appunto per i problemi economici, fino alla fine del mese di dicembre.

Inter e Juventus hanno gli occhi sul giocatore, ma non solo, ci sarebbero anche diversi club di Premier League pronti a prenderlo. Il prezzo è di 30 milioni di euro, viene messo nero su bianco, ma è una cifra che il Barcellona a quanto pare potrebbe trattare appunto per risolvere una situazione assai più importante, quella relativa al fantasista preso dal Lipsia. Un colpo in saldo, insomma, anche se non più di tanto. Ma sicuramente sarebbe un innesto importante per le due big italiane, che non smettono mai di mettersi i bastoni tra le ruote nemmeno in queste situazioni. L’ultimo scippo bianconero è stato quello di Cabal, che sembrava destinato a Milano e poi ha preso un treno per Torino. Poi l’infortunio.