Donnarumma ha già detto sì: clamoroso ritorno in Serie A del portiere ex Milan adesso al Psg. C’è solo un nodo da sciogliere

Un clamoroso ritorno in Serie A: ma non sponda Juventus, dopo essere stato accostato in diverse occasioni ai bianconeri, ma in azzurro, con Antonio Conte in panchina e quindi al Napoli.

Il calciomercato è pronto a riaprirsi, gennaio ormai è dietro l’angolo, e le big che sono in lotta per lo scudetto e non solo hanno tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa. Chi perché ha capito che per lottare servono innesti, chi per necessità, visti gli infortuni che ci sono stati in questi mesi. Il Napoli, ad esempio, è inserita tra le prime, la Juventus invece tra quelle che anche per una questione numerica devono fare qualche colpo. Però in questo articolo non parliamo di un colpo imminente, ma di uno da programmare con calma visto che parliamo di un giocatore in grado di fare la differenza, di un giocatore in grado di cambiare le sorti di una stagione regalando, con le sue prestazioni, diversi punti. In un ruolo delicato come il portiere.

Donnarumma: sì al Napoli

Il Napoli, secondo quanto detto da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss, aprirebbe volentieri alla possibilità di riportare in Italia Donnarumma. Il portiere del Psg potrebbe approdare in azzurro soprattutto in caso di mancato rinnovo di Meret. “Lui accetterebbe anche di venire a Napoli – ha continuato il giornalista – anche se dovrebbe ridursi l’ingaggio”.

E magari, per tornare in Serie A dopo l’esperienza parigina, ricca di alti e bassi soprattutto per quelle che sono le sue qualità – da uno come lui tutti si aspettano sempre il massimo – Donnarumma potrebbe pure decidere di venire incontro alle intenzioni azzurre. Un portiere del genere, come sappiamo, sposta almeno una decina di punti e forse qualcosa in più dentro una stagione. E sono tantissimi per una squadra di vertice. Sì, potrebbe essere un vero e proprio colpo scudetto.