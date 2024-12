Roma-Braga dopo Roma-Lecce. Quanto iniziato sabato scorso all’Olimpico non può, e non deve, interrompersi subito. Contro i portoghesi vi è un solo risultato possibile.

I portoghesi dello Sporting Braga come il Lecce. Non vi sono alternative per la Roma di Claudio Ranieri. La vittoria di sabato scorso contro i giallorossi salentini di Marco Giampaolo ha rappresentato il momento di svolta del Ranieri Ter. Ora occorre, necessariamente, proseguire nella medesima direzione.

I portoghesi dello Sporting Braga non sono arrivati a Roma per godersi le meraviglie della Città Eterna. Giocheranno la loro gara puntando al ‘loro’ massimo. Esattamente ciò che pretende Claudio Ranieri dai suoi ragazzi. Pertanto nessun calo di tensione che sarebbe, oltretutto, assolutamente ingiustificabile dal momento che la vittoria in campionato è arrivata dopo quattro sconfitte consecutive. L’Europa League come ulteriore tappa di crescita della terza Roma della stagione e con il marchio del tecnico romano che si mostra sempre più evidente. A partire, ovviamente, dalla scelta dell’undici iniziale dove non mancano novità e precise conferme.

Formazioni ufficiali Roma-Braga. Ranieri ha deciso così

Per la sfida contro lo Sporting Braga, che si disputerà allo Stadio Olimpico con calcio di inizio fissato alle ore 18.45, Claudio Ranieri ha deciso di dare spazio a Hummels in difesa con il centrale tedesco che si affiancherà a Mancini e a Ndicka, davanti a Svilar.

Per la zona mediana il tecnico giallorosso ha deciso di inserire a sorpresa Lorenzo Pellegrini. In attacco sarà il giovane talento di Soulé a garantire il miglior supporto al suo connazionale Dybala. Questi i 22 che scenderanno in campo dal primo minuto:

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka. Abdulhamid, Koné, Zalewski, Pisilli, Soulé, Pellegrini, Dybala. All. Ranieri

BRAGA (3-4-3) la probabile formazione: Matheus; Ferreira, Oliveira, Bambu, Fernandes, Gorbi, Moutinho, Gharbi; Horta, El Ouazzani, Gabri Martinez. All.: Carvalhal.