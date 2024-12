Friedkin ha scelto l’ex Juventus: arriva il primo rinforzo

I Friedkin avrebbero già individuato un profilo di altissimo livello, transitato anche alla Juventus e adatto a ricostruire un nuovo progetto

I proprietari americani si stanno dirigendo con forza su un ex bianconero per il loro nuovo progetto. I tifosi sarebbero entusiasti di poter vedere un progetto ambizioso nel prossimo futuro e nomi così non possono che far bene.

Il lavoro dei Friedkin da diversi mesi è ormai diviso su due fronti: da un lato c’è la Roma e la sua ricostruzione, dall’altro c’è il progetto Everton, la cui acquisizione dovrebbe essere completata davvero a breve. Gli imprenditori californiani hanno cercato di trovare un prezzo vantaggioso per rivelare il club di Liverpool e alla fine sembrano aver passato anche tutte le revisioni della Premier League. Ora manca solo l’ultimo step per insediarsi nel nuovo Goodison Park.

Nel mentre che si definiscono gli ultimi dettagli, Dan Friedkin sta cercando di capire come risollevare le sorti dei Blues, che da diversi anni navigano non in buone acque nel campionato britannico. Una rivoluzione è alle porte, con il cambio principale che riguarderà il direttore sportivo, visto che Kevin Thelwell saluterà a fine stagione, arrivando alla scadenza del proprio contratto.

I Friedkin vorrebbero Paratici: è lui l’uomo giusto per l’Everton

Per sostituire il ds l’Everton sta pensando al nome di Dan Ashworth, come riportato da TeamTalk nelle ultime ore. Ma in realtà più dell’ex Brighton, Newcastle e Manchester United il nome caldo è quello di Fabio Paratici, ex conoscenza della Juventus e del Tottenham.

La squalifica di Paratici, contratta ai tempi della Juve, scadrà la prossima estate, in linea con la possibile tempistica della sua assunzione per sostituire l’attuale direttore sportivo. L’Everton potrebbe puntare su di lui che già conosce la realtà della Premier League dopo il lavoro svolto con il Tottenham e ha diversi canali aperti sul calciomercato.

Il suo nome era circolato nelle scorse settimane anche in chiave Roma ma sembra che se i Friedkin dovessero fare questo ingaggio lo farebbero per l’Everton, al momento in pole per Paratici.