Mourinho torna alla Roma: bomba Ranieri

La Roma giocherà domani contro il Braga, anche se le ultime sono state contraddistinte da una novità che riguarda José Mourinho.

La Roma, dopo aver battuto il Lecce in campionato sabato scorso, domani scenderà di nuovo in campo, ma questa volta per un match di Europa League. Domani, infatti, il team capitolino ospiterà allo Stadio Olimpico il Braga.

La squadra giallorossa, infatti, è chiamata a battere i portoghesi per cercare di avvicinarsi all’ottavo posto, ovvero l’ultimo slot disponibile che dà la possibilità direttamente di qualificarsi agli ottavi di finale dell’Europa League.

Tuttavia, vista la precaria situazione in classifica in campionato, il match davvero fondamentale per la Roma è quello di domenica contro il Como di Cesc Fabregas. Tuttavia, in attesa delle partite contro Braga ed i comaschi, in casa giallorossa bisogna registrare delle grosse novità che riguardano José Mourinho.

Ugo Trani: “Una persona mi ha detto che sul taccuino di Ranieri ci sono i nomi di Mourinho e Conte”

Ugo Trani ha infatti rilasciato queste dichiarazioni a ‘Tele Radio Stereo’: “Ho incontrato ieri sera una persona che mi ha detto i due nomi sul taccuino di Ranieri sono Antonio Conte e José Mourinho. Il primo potrebbe lasciare Napoli se dovesse vincere lo scudetto quest’anno, mentre il tecnico portoghese sta mandando diversi segnali. Da sottolineare anche i segnali mandati dalla società giallorossa sugli arbitri che, almeno da quando è arrivato Ranieri, hanno cambiato qualcosa a Trigoria”.

Il giornalista ed opinionista ha poi continuato il suo intervento: “Anche lo stesso Mourinho con le sue dichiarazioni sul Fair Play Finanziario ha difeso indirettamente i Friedkin. Questa non è una cosa buttata lì, che viene dall’estero”.