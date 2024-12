“Non è accettabile”: Ranieri trova il difetto della serata, poi la ‘carezza’ a Pellegrini

Intervenuto nella conferenza stampa post Roma-Braga, Claudio Ranieri ha toccato diversi temi nel corso del suo intervento

Dopo la larga vittoria in campionato contro il Lecce, la Roma serve il bis e batte anche il Braga in Europa League. Il 3-0 con il quale i giallorossi hanno liquidato piuttosto agevolmente la pratica rende merito della buona prestazione fornita da Pellegrini e compagni, sempre padroni del campo e alla ricerca costante della strada con cui far male alla difesa avversarie.

Non sono pochi i temi affrontati da Claudio Ranieri nel corso della conferenza stampa post partita, a cominciare dall’importanza garantita dalla conoscenza della sua Roma: “Per me è importante fare bene questo mese di dicembre. Sto conoscendo pian piano i calciatori: avranno spazio tutti, questo è importante”. Sulla differenza rispetto alla ‘vecchia’ Roma, Ranieri ha rimarcato: “Avevo calciatori che avevano perso fiducia e autostima, gli sto ridando il gusto di giocare a calcio. Voglio vedere quel cambino che sognava questi tipi di palcoscenici: quando ti diverti e lavori seriamente, le cose vengono”.

Il tecnico della Roma ha poi posto l’accento sugli aspetti che non gli sono piaciuti al 100%, a cominciare dalla gestione di qualche pallone: “Sì, ne potevamo sfruttare meglio molte. A volte toccavamo troppo palla, abbiamo speso tantissimo e non. va bene”. Su Pellegrini: “Lorenzo lo vedevo già sereno, quando tirava prendeva la porta e faceva gol: prima non ci riuscita. Ha bisogno di fiducia: gli serve risentirsi importante e piano piano tornerà il Pellegrini che conosciamo e amiamo tutti”.

Infine una ‘battuta’ Saud e i prossimi obiettivi: “Saud in allenamento mi metteva in difficoltà. Tuttavia, non avendo amichevoli, giocando con Napoli e Tottenham, mi chiedevo se metterlo. In allenamento ho insistito con i compagni, dicevo loro di dargli la palla perché poteva sprintare. Stasera lo abbiamo conosciuto bene. Abbiamo comunque tanto da lavorare e migliore: il Braga ci ha creato dei problemi, non è accettabile ad esempio prendere un contropiede all’ultimo. Sono contento che i tifosi si siano divertiti: sarò curioso di vedere questo dicembre come lo passiamo”.