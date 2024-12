Ranieri mischia le carte: la Roma serve il double

Mancano poche ore ormai al fischio d’inizio della sfida di Europa League tra Roma e Braga: le possibili scelte di Claudio Ranieri

Archiviato l’importante successo casalingo contro il Lecce in campionato, per la Roma di Claudio Ranieri è già tempo di guardare oltre. Complice un inizio piuttosto farraginoso anche in Europa League, i giallorossi sono chiamati ad una prestazione convincente (e a inanellare punti preziosi) anche dal confronto contro il Braga.

Gara tutt’altro che banale quella contro i portoghesi, che i giallorossi potrebbero affrontare con diverse novità di formazione. Se il modulo non sembra essere in discussione (a meno di clamorose novità, confermato il 3-4-2-1), Ranieri concederà poco spazio al turnover, riproponendo nelle sue linee essenziali l’undici visto all’opera contro il Lecce. Una delle novità più importanti, però, riguarda chiaramente l’attacco: Dovbyk è al rientro e guiderà un reparto offensivo del quale costituirà il principale terminale, supportato dal Shaarawy e Saelemaekers (tuttavia, occhio anche a Dybala, che potrebbe anche partire dal 1′).

Probabili formazioni Roma-Braga: le scelte di Ranieri

Meno dubbi invece aleggiano a centrocampo, dove l’unico ballottaggio riguarda chi affiancherà Paredes in cabina di regia: non è escluso, infatti, che Ranieri decida di concedere riposo almeno dall’inizio a Koné, arretrando il raggio d’azione di Pisilli. Sulle corsie esterne si ‘scaldano’ Saud Abdulhamid e Angelino, con l’esterno saudita che vuole confermare i buoni spunti offerti nel secondo tempo della sfida contro il Lecce.

Confermata la difesa a tre. A meno di ulteriori novità, dovrebbe riuscire a strappare una maglia da titolare Mario Hermoso come braccetto di sinistra: al centro Ndicka con Mancini sul versante destro. Come detto, però, non sono pochi i dubbi che Ranieri scioglierà verosimilmente solo a poche ore dal calcio d’inizio di una gara di nevralgica importanza per il cammino della Roma in Europa League.