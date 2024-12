Scambio ‘2 x 1’ per Tonali: Milan-Inter ha già un vincitore

Il possibile ritorno in Serie A di Sandro Tonali sta accendendo le fantasie dei tanti tifosi che vorrebbero l’ex centrocampista del Milan ancora nel nostro campionato

A distanza di 15 mesi dal suo arrivo al Newcastle, il futuro di Sandro Tonali ritorna prepotentemente a prendersi le luci della ribalta. Il centrocampista della Nazionale italiana, infatti, continua a sognare di vestire nuovamente i colori del Milan, almeno stando alle ultime indiscrezioni.

Reduci dal successo sofferto contro la Stella Rossa ma soprattutto dalla sfuriata di Fonseca nella conferenza stampa post partita, i rossoneri hanno al momento altre priorità. A cominciare dalla gestione di un ambiente tutt’altro che tranquillo che potrebbe vivere nuovi punti di svolta nel corso delle prossime settimane con decisioni a sorpresa e nuovi colpi di scena. Nella prospettiva del medio-lungo periodo, però, chissà che le strade del Milan e quelle dell’ex gioiello del Brescia non possano ritornare ad incrociarsi. Soprattutto se, come sembra, il ‘Diavolo’ dovessero riuscire a perfezionare quelle cessioni dalle quali ricavare un tesoretto impostante.

Calciomercato Milan, il piano per Tonali: così cambia tutto

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Schiavone, ad esempio, il Newcastle avrebbe esternato dei segnali di apprezzamento non solo per Thiaw – già accostato ai Magpies in occasione della scorsa sessione estiva di calciomercato – ma anche per Loftus-Cheek. Protagonista di una stagione fin qui incolore, la mezzala inglese – utilizzato anche e soprattutto nella posizione di trequartista – potrebbe essere ceduto nel caso in cui arrivasse un’offerta giudicata congrua dai rossoneri.

Ed è qui che entra in gioco il discorso riguardante Tonali, che diventerebbe un obiettivo concreto del Milan qualora il Newcastle aprisse a formule di pagamento non impattanti nell’immediato. Ad ogni modo, ricordiamo che a monitorare la situazione riguardante il centrocampista italiano ci sono anche Inter e Juventus, da sempre molto attenti a questo genere di situazioni. Benché ancora diverse tessere dovranno essere messe al loro posto, il Tonali back non sembra affatto configurarsi come una mera suggestione di mercato. Staremo a vedere cosa succederà.