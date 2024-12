Tentazione Roma in Serie A: scambio di prestiti per Cristante | ESCLUSIVO

Il centrocampista giallorosso è sul mercato a gennaio e Florent Ghisolfi ha ricevuto diversi sondaggi anche in Italia

Dopo la convincente vittoria contro il Lecce, la Roma spera di tornare al successo anche in Europa League in casa contro il Braga: Il bel 2-2 in casa del Tottenham ha ricordato le notti europee degli ultimi due anni, dando nuove speranze alla squadra giallorossa, almeno per la qualificazione ai playoff.

Le vicende del campo rappresentano ovviamente la priorità in questo momento ma, per stessa ammissione del diretto interessato, Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi stanno già studiando le mosse di mercato in vista di gennaio, senza trascurare il casting per l’allenatore della prossima stagione.

Nei giorni scorsi, ad esempio, vi abbiamo raccontato di un colloquio diretto tra Ranieri e Giulini per Gabriele Zappa. Reperire rinforzi sugli esterni resta una priorità ineludibile in vista dell’imminente calciomercato di gennaio. Il 24enne del Cagliari è solo una delle opzioni passate al vaglio a Trigoria, come testimoniano i contatti delle scorse settimane per Devyne Rensch. Entrambi i calciatori hanno il contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e la possibilità di tesserarli a cifre accessibili stuzzica parecchio la dirigenza capitolina.

Calciomercato Roma, scambio con la Fiorentina per Cristante

Un’altra via da poter percorrere è quella di sfruttare i mal di pancia di alcuni calciatori più costosi, provando ad intavolare trattative che contemplino uno scambio. In tal senso, vanno lette le ultime indiscrezioni raccolte da Asromalive.it. Stando alle informazioni in nostro possesso, tra i centrocampisti finiti nel radar della Fiorentina per gennaio c’è anche Bryan Cristante. Assistito dallo stesso agente di Raffaele Palladino, Danilo Cataldi e Riccardo Sottil, il numero 4 giallorosso può lasciare la capitale già a gennaio.

L’elevato ingaggio del calciatore rappresenta un problema per i Viola, ma non un ostacolo insormontabile. In casa gigliata, infatti, ci sono diversi calciatori che interessano alla Roma, soprattutto sulle fasce. Scarsamente utilizzati da Palladino, Fabiano Parisi e Michael Kayode sono profili attenzionati a Trigoria e non è escluso che i due club possano parlare dei prossimi giorni di uno scambio di prestiti tra Cristante e uno dei due esterni, con la partecipazione della Roma a parte dell’ingaggio del mediano.