Trenta milioni di euro: la Juventus gli dice subito addio

La ricerca di un nuovo difensore potrebbe essere già arrivato ad un autentico punto di non ritorno: come cambiano le carte in tavola

Archiviato il risultato positivo ottenuto contro il Manchester City, la Juventus ha già cominciato a preparare il delicato impegno in campionato contro il Venezia. Gli uomini di Thiago Motta – reduci da un mese piuttosto deludente in termini di risultati – vogliono rispondere presente per evitare di perdere definitivamente contatto rispetto alle prime della classe.

Nel frattempo, però, continua a tenere banco anche la questione calciomercato. Del resto non sono pochi gli infortuni a cui l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ è chiamata a far fronte, soprattutto in difesa. Il reparto arretrato è stato infatti letteralmente falcidiato dagli infortuni, ragion per cui Giuntoli sta sondando diversi profili alla ricerca della soluzione più congeniale per lo scacchiere di Thiago Motta. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Catalogna, però, salvo clamorosi colpi di scena non sarà Christensen il nuovo difensore bianconero.

Secondo quanto evidenziato da El Nacional, infatti, il centrale danese – accostato in tempi e in modi diversi alla Juventus – sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia del Newcastle. I Magpies, infatti, sono pronti a mettere sul piatto un’offerta complessiva da 30 milioni di euro (20 milioni di parte fissa più 10 milioni di bonus) per far saltare il banco ed imprimere l’accelerata decisiva all’affare.

Calciomercato Juventus, 30 milioni di euro: il Newcastle mette la freccia per Christensen

Intenzionati a puntellare il reparto arretrato con un innesto importante e di qualità, il club inglese avrebbe infatti deciso di virare con convinzione sul difensore del Barcellona. Mai stato al centro del progetto di Flick, il difensore danese si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per potersi rimettere in gioco e ritrovare stimoli e motivazioni.

Da qui i sondaggi di Inter e Juventus che, però, non hanno mai affondato il colpo per il giocatore, limitandosi a tastare esplorativamente il terreno, intrigati all’idea di archiviare la trattativa con la formula del prestito. Dal canto suo, il Newcastle avrebbe subito risposto presente, intrigando i blaugrana con un’offerta complessiva da 30 milioni di euro e la possibilità di ritoccarla al rialzo. Staremo a vedere cosa succederà.