Addio Barella, doppio affare choc da 91 milioni di euro. Le notizie che arrivano stravolgono il mercato di gennaio. Ecco lo scenario

C’è la netta sensazione che il prossimo mercato di gennaio, possa essere ricco di grandissimi colpi. Sono molte le squadre che hanno bisogno di innesti e, anche in Italia, si potrebbe muovere qualcosa di davvero importante.

Non solo in entrata, parliamoci chiaro: anche in uscita ci sono molti elementi che giocano in Italia che potrebbero prendere una strada diversa rispetto a quello che è il presente. Un nome su tutti, quello di Dusan Vlahovic, in trattativa con la Juventus per il rinnovo che ancora non è arrivato. E più passa il tempo, e più sale la tensione, un sentimento che non aiuta in nessun modo quando di mezzo ci sono tantissimi soldi. Il profilo dell’attaccante della Juventus non è stato l’unico chiacchierato nel corso di questi mesi, un altro è stato quello di Nicolò Barella dell’Inter. Il centrocampista dei nerazzurri, uno dei migliori elementi della rosa di Simone Inzaghi, è stato accostato con una certa insistenza al Liverpool. Ma le notizie che arrivano dall’Inghilterra vanno verso un’altra direzione.

Il Liverpool molla Barella: doppio affare da 91 milioni

Secondo quanto scritto da Team Talk, infatti, il Liverpool nel corso delle ultime settimane ha capito di non poter arrivare al centrocampista nerazzurro: i riflettori dei dirigenti di Arne Slot si sono accesi su Zubimendi della Real Sociedad. In estate, quest’ultimo, aveva rifiutato il trasferimento in Spagna ma adesso ha cambiato idea e avrebbe aperto clamorosamente ad un passaggio ai Reds nella finestra invernale di mercato.

Oltre al centrocampista arriverà, si legge, anche un esterno difensivo e il nome in questo caso è quello di Milos Kerkez del Bournemouth. Un doppio affare da oltre 90 milioni di euro. E Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo.