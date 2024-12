Addio Dybala, ritorna da Mourinho: è arrivato il via libera

Addio Dybala. Il campione argentino sente nuovamente delle strane voci riguardanti il suo futuro. Un possibile futuro lontano dalla Roma.

La Roma ricomincia a volare. Dopo il Lecce e lo Sporting Braga si attende il neopromosso Como per proseguire sulla retta via. Dopo che le prime tre gare ufficiali con Claudio Ranieri in panchina hanno prodotto soltanto un punto, le successive tre ne devono garantire nove.

Campionato, Europa League e Coppa Italia attendono il pieno rilancio della Roma. E’ però sempre il mercato a dettare i suoi tempi, le sue regole e ad annunciare le sue novità. Novità che, a turno, toccano tutte le più importanti società. Roma inclusa. L’esperto di mercato Florian Plettemberg ci ha informato riguardo le ultime decisioni in casa Manchester United. Pur arrivando da oltre Manica le novità riguardanti i Red Devils potrebbero ‘toccare’, più o meno direttamente, anche la Roma ed uno dei suoi campioni più amati: Paulo Dybala.

Addio Dybala, ritorna da Mourinho. O forse no

Anche per una delle più gloriose società del mondo sono in arrivo i tempi per le decisioni importanti.

Il Manchester United starebbe pensando di cedere Christian Eriksen già durante la prossima sessione di mercato di gennaio. I Red Devils rimangono in attesa della giusta offerta. E la giusta offerta potrebbe arrivare dalla Turchia dove Josè Mourinho freme di riavere tra i suoi giocatori il 32enne centrocampista danese. tecnico portoghese e centrocampista danese nuovamente insieme al Fenerbahce come ai tempi del Tottenham. E se a gennaio l’ex centrocampista dell’Inter approderà in Turchia renderà impossibile un altro ricongiungimento. Quello tra l’ex tecnico della Roma, José Mourinho e Paulo Dybala. Per il fantasista argentino della Roma si chiuderebbero, infatti, tutte le porte verso il Bosforo.