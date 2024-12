Cortocircuito Inter e Juve: al posto di Dybala arriva il principe

Si sprecano ormai le indiscrezioni di mercato sul futuro della giovane stella: concorrenza agguerrita, Inter e Juve giocano d’anticipo. I bianconeri pronti a servire la beffa

Se c’è una cosa che la nuova formula della Champions League ha già lasciato in dote, questa è l’emergere di nuovi talenti visionati con maggiore attenzione anche da dirigenti appartenenti a club che ancora non hanno incrociato sulla loro strada – ma presto lo faranno, calendario alla mano – la squadra che detiene il cartellino del giovane calciatore di turno.

È questo per esempio il caso dell’Inter, che il 29 gennaio prossimo, nel teatro di San Siro, ospiterà l’ambizioso Monaco, in piena lotta per un posto nei Playoff della ‘Phase League’ della kermesse continentale.

La formazione monegasca, che lo scorso 5 novembre è stata già protagonista della vittoria corsara sul campo del Bologna, ha attirato su di sé le attenzioni di diversi top club del Vecchio Continente per la presenza, tra le proprie fila, di un calciatore che sta incantando le platee di tutta Europa.

Mancino, giovane, talentuoso, e con ancora ampi margini di miglioramento. Tutto questo, e molto altro, è il classe 2002 prodotto del vivaio del club del Principato, da sempre foriero di calciatori destinati a lasciare un segno ben visibile della loro presenza dopo l’apprendistato nelle categorie giovanili della società.

Appartiene certamente a siffatta categoria l’ala destra che ad oggi può contare, come riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, sul corteggiamento insistente di club come Lipsia, Atletico Madrid, PSG, Juventus, Inter Milan, Napoli, Roma, Manchester City e Newcastle United. Una grande ammucchiata per uno dei calciatori più ‘on fire’ d’Europa.

Tutti pazzi per Akliouche: Napoli (e non solo) beffato

Come evidente dall’indiscrezione riportata dal solerte giornalista turco, c’è anche la Roma sulle tracce del genio francese. Dopo aver strizzato l’occhio, fosse non altro per il probabile prezzo di saldo a cui giocoforza il Lione dovrà abbassarsi, a Rayan Cherki, anche il club giallorosso si è iscritto alla corsa per Maghnes Akliouche, il giocatore del Monaco che ormai è sulla bocca di tutti.

Relativamente ai soli club italiani interessati alle prestazioni del 22enne, nelle ultime ore la Juve avrebbe fatto dei passi forse decisivi nel dialogo con la dirigenza monegasca. Il Napoli, ma anche l’Inter, potrebbero essere stati bruciati sul tempo dall’iniziativa di Cristiano Giuntoli, deciso a regalare a Thiago Motta un profilo di assoluto valore.

Anche il sodalizio giallorosso, sempre a caccia di un degno erede di Paulo Dybala – il cui futuro è sempre appeso ad un filo – potrebbe restare a bocca asciutta. La spaventosa concorrenza potrebbe portare ad un’asta a cui difficilmente il Ds Ghisolfi parteciperebbe da protagonista…