DAZN al prezzo più basso di sempre: svelato il trucchetto

Dazn al prezzo più basso: svelato il trucchetto per riuscire a pagare molto di meno rispetto a quelli che sono i costi standard. Ecco come fare

Fino al 2029 i diritti della Serie A sono un’esclusiva di Dazn. Sì, Sky ha la possibilità di mandare tre partite, ma è evidente che se un tifoso vuole essere sicuro di vedere tutti i match della propria squadra del cuore debba abbonarsi al servizio streaming.

Non sono mancate le polemiche negli ultimi mesi, soprattutto per via di un aumento dei prezzi che ha fatto storcere il naso. Se fino allo scorso anno, comunque, i problemi erano anche relativi a qualche diretta che saltava oppure alla qualità delle immagini, adesso si è spostato tutto sotto l’aspetto economico della cosa. Che non è di poco conto, ovvio, visto che quando si parla di soldi sappiamo benissimo che la polemica è dietro l’angolo. Bene, c’è un modo, adesso, per risparmiare un sacco di soldi fino al 2029. Un regalo di Natale a lungo termine.

DAZN, ecco come risparmiare fino al 2029

Così come viene riportate da dday.it, in questo momento in vista delle feste c’è la possibilità di acquistare la Christmas Card (i più attempati la collegano alla possibilità di mandare sms gratis e messa in commercio dagli operatori telefonici), messa sul mercato da Dazn in esclusiva nei negozi Uniero. Una tessera costa 59,99 euro e permette di fruire di 4 mesi di visione del pacchetto standard completo. Attivandola, inoltre, entro il 31 dicembre, Dazn regala un mese in più di visione. Quindi il costo totale è di 12 euro al mese per seguire la Serie A.

Già di per sé la promozione è ottima, ma c’è di più spiega il sito citato prima. I mesi della tessera, infatti, si possono accumulare nel tempo questo vuole dire che acquistando due tessere si ha diritto ad una visione per i prossimi dieci mesi a 120euro. E questo permette di pensare, anche, a lungo termine. Tenendo conto della promozione, acquistando da qui al 31 dicembre delle tessere per un totale di 600euro di spesa, si può arrivare al 30 giugno del 2029, vale a dire fin quando, appunto, Dazn ha i diritti della Serie A. Una spesa sicuramente importante, tutta in una volta, però assai conveniente visti i prezzi che ci sono fino al momento.