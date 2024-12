Milan nel caos: addio immediato da 50 milioni

Milan nel caos: dopo le parole di Fonseca al termine della sfida in Champions League dentro i rossoneri potrebbe succedere di tutto

Le parole di Fonseca, al termine della gara di Champions League, hanno fatto grande rumore dentro il Milan. L’allenatore non ha preso di mira nessuno, però stando alle cronache dei quotidiani, il riferimento, tra gli altri, era per Theo Hernandez.

Il terzino, soprattutto in fase difensiva, non sta rendendo al meglio. Molte lacune permettono alle squadre avversarie di inserirsi proprio in quella zolla del campo. E tra i due ci sarebbe stato anche un confronto dentro le segrete stanze di Milanello per analizzare la situazione. Non è escluso, intanto, un cambio di formazione con il francese dirottato in panchina al prossimo impegno ufficiale dei rossoneri. Ma non solo, non è escluso nemmeno un addio nei prossimi mesi.

Milan nel caos: via Hernandez. Affare da 50 milioni di euro

Sì, non è escluso un addio. Clamoroso. Qualora tra le parti non si dovrebbe arrivare ad un accordo. E se fichajes.net scrive, letteralmente, che il Real Madrid non sembra intenzionato a prendere il giocatore nonostante ci sia un buco in quella zona del campo, lo stesso portale spagnolo mette in evidenza una cosa: l’affare da 50 milioni di euro lo potrebbe fare il Manchester United.

“La possibilità di unirsi a un progetto ambizioso come quello del Manchester United, che cerca di riconquistare la ribalta in Inghilterra e in Europa, potrebbe essere allettante. Inoltre, il club dell’Old Trafford ha il potere economico di convincere sia il giocatore che la squadra italiana” si legge. Insomma, il futuro di Theo è tutt’altro che deciso e, al momento, sembra essere davvero lontano dal Milan. Oppure magari, così come successo con Leao, tutto potrebbe cambiare, visto che che Fonseca, col connazionale, ha usato il bastone e i risultati, adesso, si stanno vedendo.