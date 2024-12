Scambio improvviso con il Napoli: bye bye Roma

La sgasata in corsia chiama in causa anche la Roma, alla ricerca di profili importanti con cui puntellare il reparto: il Napoli scrive la parola fine

La larga vittoria con la quale la Roma di Claudio Ranieri si è imposta sul Braga ha rappresentato sicuramente un’iniezione di fiducia importante per i giallorossi. Del resto non sono poche le note positive sulle quali il tecnico di Testaccio potrà far leva per programmare con più serenità i prossimi impegni ufficiali.

Sotto questo punto di vista, non sono affatto passati inosservati gli ottimi spunti con cui Saul Abdulhamid si è messo in mostra. L’esterno saudita – sempre più a suo agio negli schemi giallorossi – ha anche impreziosito la sua prestazione con un gol che ha letteralmente mandato in visibilio i social. Ciò non toglie, però, che una delle priorità della sessione invernale di calciomercato sia rappresentata da innesti oculati per le corsie laterali. A prescindere dalla questione relativa all’eventuale vice Dovbyk, infatti, i giallorossi stanno sondando diverse piste con cui puntellare le fasce. Tra queste – come anticipatovi in tempi non sospetti proprio da asromalive.it – c’è quel Jackson Tchatchoua per il quale, però, si potrebbe originare una vera e propria asta.

Calciomercato Roma, il Napoli non molla Tchatchoua: ipotesi scambio con Folorunsho

Tra i club interessati al jolly dell’Hellas Verona, è il Napoli una delle compagini maggiormente interessate ad affondare il colpo. A tal proposito, secondo quanto evidenziato da ‘Il Mattino’, l’area tecnica degli Azzurri potrebbe imbastire con gli scaligeri una trattativa più ampia, coinvolgendo anche il possibile ritorno al Verona di Folorunsho con la formula del prestito.

Una traccia, quest’ultima, da monitorare con estrema attenzione e che potrebbe portare a scenari a sorpresa nel corso delle prossime settimane. Per inserire un’altra tessera di un mosaico ancora in costruzione, ricordiamo però che Tchatchoua piace e non poco anche alla Juventus; tuttavia, Giuntoli ha altre priorità per il mercato invernale e non sembra intenzionato ad affondare il colpo, almeno in tempi relativamente brevi.