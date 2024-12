Terremoto Milan, il big scappa via: 70 milioni di euro

Il Milan deve fare i conti con la possibile partenza di un big per una cifra monstre di 70 milioni di euro: Fonseca è sconsolato

I rossoneri difficilmente potranno trattenerlo di fronte ad un’offerta di questa portata. Tra l’altro il suo contratto è in scadenza nel 2026 e non è ancora stato rinnovato. Moncada e Furlani devono pensare ad un sostituto.

Il Milan sta vivendo un momento complesso della propria stagione. Nonostante la vittoria contro la Stella Rossa in Champions, la quarta di fila in Europa, Fonseca è sbottato davanti alle telecamere. L’atteggiamento della squadra non gli è piaciuto ed evidentemente qualcosa non va nello spogliatoio. A livello di rosa servirebbe qualcosa in più a centrocampo, dove Bennacer non è ancora rientrato e Loftus-Cheek si è rifatto male. A gennaio si proverà ad intervenire ma ci sono da risolvere anche delle grane in uscita, come Theo Hernandez e Mike Maignan. La scadenza vicina dei due campioni non è un buon fattore con cui giocare. Il rischio è quello che per non perderli a zero bisognerà cercare un acquirente al più presto.

Per il portierone francese si sta muovendo qualcosa, almeno secondo quanto riportato dalla stampa spagnola specializzata in calciomercato. Si perché sembra proprio che a mettere gli occhi sull’estremo difensore transalpino sia stato il Bayern Monaco, alla ricerca di un sostituto di Manuel Neuer.

Il Bayern Monaco pensa a Maignan: può essere lui l’erede di Neuer

Neuer è stato uno dei più grandi portieri della storia e a 38 anni è ancora il titolare del Bayern (anche quest’anno ne ha giocate 19 da titolare tra campionato e coppe. Il suo contratto è in scadenza a giugno e probabilmente lascerà quella che è stata la sua casa dal 2011 ad oggi. Kompany vuole un sostituto all’altezza e l’idea sarebbe quella di investire su Mike Maignan del Milan. Il francese è un profilo che può andare bene ai bavaresi, pronti a mettere sul piatto un assegno da 60-70 milioni di euro per convincere i rossoneri.

Il portiere della nazionale francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e finora non sono state gettate le basi per un rinnovo. Qualora non dovessero esserci novità imminenti a riguardo, di fronte ad un’offerta così pesante per il cartellino, dire di no diventerebbe impossibile. Vedere Maignan in Bundesliga il prossimo anno può essere più probabile di quanto si pensi. Poi starebbe a Furlani e Moncada trovare un sostituto all’altezza, come fatto all’epoca da Massara per Donnarumma.