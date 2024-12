Addio Pellegrini: dietrofront e ribaltone giallorosso

Il gol in Europa League potrebbe aver cambiato il destino del Capitano giallorosso: nuovi scenari all’orizzonte

Sembrava tutto finito. Sembrava esaurito anche quel tempo, concesso a parole da Claudio Ranieri più volte in conferenza stampa, concesso al giocatore per riprendersi da un periodo nero. Fatto di fischi, contestazioni, accuse. E anche da qualche voce di mercato che iniziava ad aleggiare pesantemente sulla sua testa, complice un contratto in scadenza nel 2026 su cui ancora la società non si è materializzata con una proposta di rinnovo.

Sembrava esser stato quasi un esercizio di pura retorica, quello fatto dal mister, su quanto si stesse allenando bene Lorenzo Pellegrini, che della Roma sarebbe il Capitano, escluso poi di fatto dal 73enne di San Saba nelle gare contro Tottenham, Atalanta e Lecce. Già perché, dopo i 45′ scialbi in quel di Napoli, l’ex Sassuolo non aveva più visto il campo, inghiottito dalla necessità, espressa a più riprese da Ranieri, di affidarsi a gente più pronta. Con una situazione mentale adatta all’urgenza delle circostanze.

Poi, circa un’ora prima del fischio d’inizio di Roma-Braga, il colpo di teatro: Pellegrini in campo. Titolare. Con la fascia al braccio. Il destino aveva riservato una serata speciale al numero 7. Tornato al gol dopo 214 giorni di astinenza, Pellegrini ha risposto presente. Festeggiando il suo gol con un sincero e spontaneo abbraccio col mister. Tutto pare essere cambiato, ora.

Pellegrini, addio tentazioni: inizia una nuova era per il Capitano?

Come sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’ nella sua edizione odierna, potrebbe essersi aperto un nuovo scenario nel futuro di un calciatore che, fino a giovedì pomeriggio, sembrava destinato a chiudere quasi nel silenzio, senza colpo ferire, la sua avventura nella città e nella squadra del suo cuore.

Al netto di rumors che vorrebbero il suo agente in contatto con l’Inter per un clamoroso trasferimento da completare a gennaio, il Capitano ora vuole restare. Le stesse dichiarazioni rilasciate nel post-partita di Europa League hanno restituito un uomo e un giocatore che non intendono abbandonare la barca. E per il bene della Roma e per il suo desiderio, che è quello di continuare a rappresentare il club con onore e attaccamento alla maglia.

In questo contesto, anche le lusinghe avanzate dal Galatasaray, che si sarebbe impegnato a pagare l’ingaggio di ‘Lollo’ pur di prenderlo in prestito fino a fine anno, sono destinate a cadere nel vuoto. Pellegrini resta. Almeno per ora. Una legittimazione al tutto potrebbe arrivare ancora domenica sera, quando Ranieri potrebbe affidargli ancora le chiavi della tre quarti offensiva per la sfida alla frizzante compagine lariana.