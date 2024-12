Convocati Roma, UFFICIALE: recupero lampo e nuova assenza

Pubblicati ufficialmente sul sito della Roma e sul profilo ufficiale X i convocati per la sfida con il Como di Cesc Fabregas

La delicata sfida che attende la Roma di Claudio Ranieri in Lombardia potrebbe nascondere una serie di insidie difficili da scovare osservando distrattamente la classifica. I miseri 12 punti del Como di Fabregas, che posizionano i lombardi in zona retrocessione a pari merito con il Verona, raccontano una storia piuttosto distorta rispetto alle qualità manifestate all’interno del rettangolo verde dalla neopromossa.

L’organico di Fabregas è senza dubbio alcuno il più attrezzato tra le formazioni che occupano le ultime cinque posizioni della classifica, grazie alla piacevole commistione di giovani talenti – vedi il raffinatissimo sinistro di Nico Paz – e vecchie conoscenze della Serie A mai realmente valorizzate (come Gabriel Strettezza). Pochi minuti fa è stata diffusa ufficialmente la lista dei convocati della Roma.

Cristante ancora out, Paredes torna disponibile

Nonostante un periodo caratterizzato da una particolare frenesia in termini di frequenza di impegni, il gruppo di Ranieri è al completo, se non fosse per la confermata assenza di Bryan Crsitante.

Il centrocampista ex Atalanta ha rimediato un infortunio proprio nella sfida con il suo ex club e, da allora, le sue condizioni non sono andate migliorando in maniera paritcolare.

Buone notizie invece per Leandro Paredes – rinato durante la gestione Ranieri -, il quale avrebbe superato definitivamente l’influenza che lo aveva costretto fuori nella sfida europea con il Braga.