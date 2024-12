Dalla Roma al Milan: firma a gennaio col grande ex

Dalla Roma al Milan, firma a gennaio con il grande ex. Il colpo in difesa lo piazzano immediatamente, sfruttando il cambio dell’allenatore

L’addio ormai è solo questione di tempo e si potrebbe materializzare nel prossimo mese di gennaio. Sì, sta giocando pochissimo e anche lui avrebbe capito che è arrivato il momento di cambiare aria, di trovarsi una nuova sistemazione. Magari anche in Italia, visto che è stato accostato con una certa insistenza anche ad alcune squadre del nostro campionato.

A gennaio, la Serie A, visti i nomi che circolano e viste le varie impellenze delle squadre, potrebbe registrare moltissimi movimenti, sia in entrata che in uscita. Soprattutto in difesa: la Juventus, il Milan, l’Inter e anche la Roma qualche colpo dietro lo potrebbero fare. E le due milanesi, così come i giallorossi, hanno messo nei radar da un po’ di tempo un giocatore che ormai ha chiuso il suo tempo al Manchester United. Nemmeno l’approdo del nuovo tecnico, Amorim, ha cambiato le carte in tavola.

Dalla Roma al Milan: Lindelof firma con il Leicester dell’ex

Il profilo è quello di Lindelof, difensore svedese 30enne che ha pure un contratto in scadenza che non verrà rinnovato. Interessa come detto in Italia ma non solo, perché a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Graeme Bailey, il suo ex allenatore lo potrebbe prendere a gennaio.

“Ruud van Nistelrooy – si legge – potrebbe fare irruzione nella sua ex squadra, il Manchester United, a gennaio. Il nuovo allenatore del Leicester è un grande fan di Victor Lindelof e potrebbe rappresentare un’opzione per lo svedese, pronto a lasciare Old Trafford”. Sì, le Foxes hanno cambiato tecnico decidendo di affidare la panchina al centravanti che era stato nominato ad interim nel momento dell’esonero di ten Hag e prima dell’arrivo di Amorim, appunto. E sta facendo bene l’olandese che quindi potrebbe sfruttare il fatto di conoscere personalmente il giocatore e dargli anche delle garanzie importanti sull’impiego, per chiudere la questione. E piazzare il colpaccio.