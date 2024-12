Gasperini ‘zittisce’ Zaniolo: “Non è tollerabile”

Le parole di Gasperini nel post partita della sfida contro il Cagliari non sono di certo passate inosservate: Zaniolo nel mirino

Pur tra molte difficoltà, l’Atalanta di Gasperini è riuscita a vincere anche a Cagliari, allungando ancora la striscia di risultati utili consecutivi e lanciando un altro, dirompente messaggio a tutto il campionato. A decidere la contesa è stato il sigillo di Zaniolo che, però, ha fatto nuovamente parlare di sé.

Dopo aver apposto la sua firma alla rete che ha sbloccato l’incontro, l’attaccante di Gasperini ha ‘animato’ i tifosi cagliaritani con un’esultanza giudicata provocatoria dai supporters rossoblu. Pur non traducendosi in gesti deliberatamente provocatori, la reazione al gol di Zaniolo – costata all’ex calciatore della Roma il cartellino giallo – non è affatto piaciuta a Gian Piero Gasperini. Nella conferenza stampa post partita, il tecnico nerazzurro ha preso immediatamente posizione sull’argomento, rincarando la dose ed esprimendo il suo personale punto di vista a riguardo. Di seguito la sue parole: “Zaniolo? Non è tollerabile che ogni volta che segna, incendi il pubblico avversario: è già la seconda volta che accade. Il Cagliari era tramortito e con la sua esultanza ha riacceso tutto lo stadio”.