Giochi chiusi per Dybala: nuovo incontro e accordo allo sprint

L’ultima indiscrezione riguardante il futuro di Paulo Dybala è direttamente collegato all’esito del summit andato in scena nelle scorse: ecco cosa è successo

Voglia di continuità. Dopo aver lanciato segnali di risvegli importanti sia contro il Lecce che contro il Braga, la Roma di Claudio Ranieri è attesa dalla sfida contro il Como di Cesc Fabregas. Un vero e proprio esame di maturità per Dybala e compagni che intendono allungare la striscia di risultati utili consecutivi per lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo no.

Soprattutto in questa fase Claudio Ranieri ha bisogno di risposte importanti soprattutto dai calciatori in più forti tecnicamente. Il modo con il quale Paulo Dybala è salito in cattedra nelle ultime apparizioni ufficiali ne è una manifestazione tangibile. Attorno al futuro della ‘Joya’, però, continuano ad addensarsi non pochi spifferi ed indiscrezioni che stanno continuando a calamitare l’attenzione mediatica. In attesa di varcare il traguardo nel computo delle presenze complessive con il quale far scattare il rinnovo automatico per un’altra stagione, il numero 21 è continuamente accostato a diverse compagini in giro per il mondo. Non sono affatto passate inosservate, ad esempio, gli ‘abboccamenti’ diretti o indiretti del Boca Juniors, così come i tanti rumours provenienti dalla Turchia.

Calciomercato Roma, virata convinta del Fenerbahçe per Talisca

In tempi e in modi diversi, infatti, il Fenerbahçe ha provato a tastare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Su input di José Mourinho – uno dei più grandi artefici dell’arrivo di Dybala nella Capitale – i gialloblu avevano avviato dei sondaggi esplorativi allo scopo di monitorare la situazione. Tuttavia, almeno stando alle ultime indiscrezioni – la compagine di Istanbul sembrerebbe aver rotto gli indugi soprattutto per Talisca dell’Al Nassr.

A riferirlo è Rudy Galetti, che spiega come ci sia stato un nuovo contatto tra le parti. Sebbene la distanza tra richiesta ed offerta non sia stata ancora colmata, il Fenerbahçe e l’Al Nassr hanno comunque compiuto un passo importante con cui poter trovare la quadra definitiva. Benché serviranno ulteriori summit per apporre la parola fine ad una telenovela che si trascina ormai da diverso tempo, la virata del ‘Fener’ su Talisca sembra essere convinta. A meno di clamorosi dietrofront, dunque, almeno in inverno sarebbe da escludere un blitz dei gialloblu per Dybala. Vi terremo aggiornati.