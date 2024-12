Grande ex con la clausola: la Roma cala il jolly

La Roma cala il jolly, ecco il rinforzo e il gran ritorno da Ranieri per gennaio. Arriva con il pagamento della clausola.

La Roma vive un momento di transizione tra alti e bassi in una stagione che sembra promettere, al tempo stesso, sfide e opportunità. Dopo un avvio complicato, il ritorno di Claudio Ranieri in panchina ha portato stabilità e una rinnovata fiducia, ma i risultati sul campo dimostrano che il lavoro da fare è ancora tanto. L’attenzione è puntata sul mese di dicembre, dove i giallorossi cercheranno di consolidare la loro posizione in classifica prima della pausa invernale.

Il calciomercato di gennaio rappresenta però un’occasione fondamentale per rinforzare una rosa che ha mostrato alcuni limiti, soprattutto in termini di profondità e qualità in alcuni reparti chiave. Nonostante l’entusiasmo dei tifosi per possibili nuovi acquisti, Ranieri si è mostrato cauto, preferendo mantenere il focus sulle sfide imminenti e rinviando ogni discorso sul mercato al momento opportuno.

Calciomercato Roma, rispunta Nandez per il centrocampo: clausola ‘stracciata’

Tra i nomi che circolano, spicca quello di Nahitan Nandez, ex centrocampista del Cagliari, ora in Arabia Saudita con l’Al-Qadsiah. L’uruguaiano, che si è trasferito in estate firmando un ricco contratto fino al 2027, potrebbe essere tentato da un ritorno in Serie A già a gennaio. L’accordo con il club saudita include una clausola rescissoria di 5 milioni di euro, una cifra abbordabile per i giallorossi, che monitorano con attenzione la situazione.

Nandez, pilastro dell’Al-Qadsiah con 14 presenze stagionali, ha già dimostrato il suo valore in Italia durante i cinque anni trascorsi al Cagliari. Con 165 partite giocate, 6 gol e 18 assist, il centrocampista si è guadagnato la stima di Ranieri, che lo considera un giocatore fondamentale per esperienza, duttilità e spirito combattivo. L’ottimo rapporto tra i due, nato durante la comune esperienza in Sardegna, potrebbe essere decisivo per riportarlo nel calcio italiano.

La Roma, che ha bisogno di rinforzi per affrontare la seconda parte di stagione, potrebbe puntare sul classe ’95 per dare maggiore solidità al centrocampo. Resta da vedere se le intenzioni della dirigenza si tradurranno in una trattativa concreta, ma l’interesse è reale e gennaio si preannuncia un mese cruciale per il futuro giallorosso.