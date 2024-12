Incubo penalizzazione per i bianconeri: mercato invernale stravolto

Incubo penalizzazione per i bianconeri. Sembrava tutto passato ed invece vecchi spettri ritornano attualità. E si ricomincia a tremare.

Penalizzazione e punti tolti in classifica. La stagione che, improvvisamente, assume un colore decisamente più tetro. Gli obiettivi, fino a quel punto a portata di mano, si allontanano improvvisamente. Irrimediabilmente.

Chiedere alla Juventus per maggiori delucidazioni. Regole più volte non osservate ed il rischio che aumenta a dismisura. In questo caso maggiori chiarimenti possono arrivare da Manchester, sponda City. L’Inghilterra e, in maniera specifica, la Premier League, paiono aver indossato i panni dei ‘giustizieri’. Colpire, senza distinzioni e favoritismi, chi non ha rispettato le rigide norme del PSR, ovvero della regolamentazione dei profitti e della sostenibilità. I club della Premier League hanno tempo fino al prossimo 30 giugno per mettersi in regola e per non essere passibili di detrazioni di punti in classifica.

C’è chi è tranquillo e chi, al contrario, teme di non farcela.

Incubo penalizzazione per i bianconeri. Il Newcastle di Tonali trema

Quanto narrato da footballinsider247.com ci racconta di una società in pieno allarme. Il Newcastle sta infatti tremando pensando al rischio che sta correndo ed alle possibili conseguenze.

La società bianconera è divenuta di proprietà di “un consorzio sostenuto dall’Arabia Saudita nel 2021“. Da quel momento il Newcastle non ha badato a spese sul fronte del mercato. Una cifra che ha toccato i 400 milioni di sterline. Un importo enorme che impone un rientro di denari nelle casse del club. Queste ingenti spese stanno portando il club bianconero a rischiare seriamente di violare le severe norme sulla redditività e sostenibilità fissate dalla Premier League.

Secondo Keith Wyness, ex dirigente dell’Everton, il Newcastle deve cercare di chiudere al più presto nuovi accordi di sponsorizzazione con l’Arabia Saudita per tentare di allontanare lo spettro della penalizzazione per non aver rispettato le suddette norme. “Finché non riusciranno a far ripartire i guadagni, saranno molto severi con il PSR”, questa la non tranquillizzante opinione di Wyness. Alessandro Tonali, acquistato dal Milan, è stato uno dei grandi colpi del Newcastle. Ora, però, il vento è cambiato. E’ il momento di fare cassa.