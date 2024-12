Juve sospesa tra sogno e realtà: l’addio di Vlahovic sblocca subito l’affare

Colpo da sogno per la Juventus: l’addio di Vlahovic sblocca subito l’affare clamoroso. Ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Con il mercato di gennaio alle porte, la Juventus si prepara a intervenire per puntellare una rosa che, nonostante le buone prestazioni, ha mostrato lacune soprattutto in difesa a causa degli infortuni di Cabal e Bremer. La retroguardia bianconera, che a inizio stagione pareva potere rappresentare uno dei principali punti di forza, necessita ora di rinforzi per mantenere alta la competitività in campionato e nelle altre competizioni.

La Juventus, come noto da settimane, starebbe lavorando per individuare profili di esperienza e affidabilità, capaci di adattarsi velocemente agli schemi di Thiago Motta. Tra i nomi accostati al club, ci sarebbero centrali di esperienza, ma anche giovani di prospettiva che potrebbero garantire un ricambio generazionale, previo l’esborso non esile di risorse finanziare a gennaio, con Giuntoli chiamato al trovare anche le giuste formule e chiavi per sbloccare una situazione non semplice.

Vice Vlahovic, “sogno Kolo Muani” per la Juventus: c’è l’annuncio

La dirigenza, però, dovrà muoversi con cautela, considerando i limiti economici imposti dalle normative sul fair play finanziario. Un’altra questione urgente riguarda l’attacco. La Juventus ha mostrato una forte dipendenza da Dusan Vlahovic che, nonostante la conferma di alcune difficoltà emerse già nelle passate stagioni, continua ad essere l’unico numero 9 di ruolo, complice il forfait di lunga data di Milik.

Ciò spiega l’intensificarsi della ricerca di un nuovo attaccante. Tra i profili valutati spiccano nomi di grande impatto internazionale, con il sogno della società rappresentato da Kolo Muani, attualmente in forza al Paris Saint-Germain. L’attaccante francese, già protagonista di un’impressionante stagione in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte, è un profilo che unisce fisicità, tecnica e capacità realizzativa.

Proprio sul tema, Massimo Zampini, giornalista vicino al mondo bianconero, ha dichiarato a Juventibus: “Il nome che mi è stato fatto è Kolo Muani: è il sogno della Juventus”. Un sogno non necessariamente destinato a rimanere tale ma che, per essere ascritto dai contorni dal sapore di utopia, richiederà sforzi e capacitò economiche da parte del club bianconero.

Quest’ultimo, ad ogni modo, è chiamato a operare con precisione per non lasciarsi sfuggire l’occasione di migliorare una squadra che, con i giusti innesti, può ambire a traguardi importanti. I tifosi attendono, sperando che il mercato di gennaio porti i rinforzi necessari per proseguire una stagione da protagonisti.