Rischio scontri, UFFICIALE: rinviato il match di domani

Rischio scontri, UFFICIALE: rinviato il big match di domani. Ecco le motivazioni che hanno fatto saltare la sfida in questione

Il rinvio del big match è ufficiale. A poche ore dalla partita. Un tentativo c’è stato, da parte del Prefetto, di anticipare il tutto e quindi di far disputare la gara in questione, però la società ospite ha chiesto e ottenuto il rinvio. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è successo.

Nella giornata di domani sarebbe dovuta giocarsi la partita tra Castrumfavara e Reggina, valida per il campionato di Serie D girone I. Una partita importante tra due formazioni in forma e con soprattutto, quella ospite, che cerca il salto di categoria visti i passati tra i professionisti. Però, secondo la Gazzetta del Sud, c’è stato un problema di ordine pubblico e la decisione di spostarla inizialmente a sabato, era stata presa dal Prefetto perché domani ci sarebbero potuti essere degli scontri tra tifoserie durante il percorso.

Rischio scontri: salta una partita della Reggina

Come detto, il Prefetto di Agrigento, alle 12:53 di ieri aveva messo in atto un decreto per anticipare la gara ad oggi con inizio alle 14:30. Ma la Reggina non poteva sicuramente accettare questa decisione. Troppo poco tempo per organizzare la trasferta e anche se la squadra fosse partita proprio in quelle ore sarebbe arrivata a destinazione ben oltre la mezzanotte. Sarebbe stato impossibile riuscire a scendere in campo nel migliore dei modi.

Dopo la decisione, quindi, delle autorità statali, il Dipartimento Interregionale, andando incontro a quella che è stata la richiesta immediata della Reggina, ha disposto il rinvio del match in questione “per garantire la regolare disputa nella gara nel rispetto delle tempistiche organizzative e assicurare regolarità al campionato“. Evidentemente una decisione di buon senso, questa, che va incontro alle esigenze corrette di una squadra che deve avere il tempo di organizzarsi. Non si sa ancora, infine, quando sarà recuperata la gara in questione. Nel prossimo comunicato ufficiale ci dovrebbero essere delle novità nel merito.