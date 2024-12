‘Scambio’ alla pari con Leao: il Milan ha spiccato il volo

Scambio alla pari con Leao, il Milan spicca il volo chiudendo in questo modo la questione relativa al futuro di Rafael Leao.

Con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato, l’attenzione si concentra sui possibili movimenti delle principali squadre italiane: Inter, Juventus e Milan. Questi club sono al centro di numerose speculazioni riguardanti sia acquisti che cessioni, con l’obiettivo di rafforzare le proprie rose per la seconda metà della stagione.

In particolar modo, non va sminuita l’attuale situazione tra le fila del Milan, fin qui protagonista di un campionato a rendimento alterno, con voci di mercato coinvolgenti il rendimento e il rapporto con l’ambiente da parte di Theo Hernandez e Rafa Leao. Il portoghese, dopo un inizio di stagione difficile, ha mostrato segnali di ripresa.

Nonostante ciò, mentre la posizione di Theo Hernandez resta altrettanto complicata da un rapporto non sempre idilliaco con Fonseca, si continua a parlare di un possibile addio in estate dello stesso Leao, in questi mesi finito nel mirino di diversi club europei, tra cui il Barcellona.

Luis Diaz al posto di Leao: effetto domino Milan-Barcellona-Liverpool

A tal proposito, non sfugga quanto raccontato da El Nacional che riferisce come il numero 10 del Milan abbia espresso il desiderio di trasferirsi al Barcellona nel mercato di gennaio, incaricando il suo agente, Jorge Mendes, di facilitare l’operazione. Il presidente del Barca, Joan Laporta, sta valutando la fattibilità del trasferimento, nonostante le restrizioni finanziarie imposte dal fair play della Liga.

Il valore di mercato di Leao supera gli 80 milioni di euro, cifra attualmente fuori portata per il club catalano. Tuttavia, si stanno esplorando soluzioni creative, come l’inclusione di giocatori nella trattativa o pagamenti dilazionati. Leão sarebbe disposto a ridurre le sue richieste salariali per facilitare il trasferimento, e la sua versatilità in attacco lo renderebbe un elemento chiave nei piani dell’allenatore Hansi Flick.

Sempre in ottica Leao, però, non possono essere sottovalutate le possibili ingerenze di un’altra situazione che, in casa Liverpool, insieme a quella di Salah, inizia a rappresentare un motivo di attenzione e preoccupazione non trascurabili. In particolar modo, secondo quanto riferito da Antena2.com, Luis Díaz, talentuoso attaccante colombiano del Liverpool, potrebbe lasciare il club inglese nel 2025.

Le trattative per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2026, sono in stallo, poiché Díaz ritiene che il suo stipendio attuale non rifletta adeguatamente il suo ruolo chiave nella squadra guidata da Arne Slot. Questa situazione ha attirato l’interesse di diversi top club europei. Il Paris Saint-Germain e il Barcellona hanno manifestato la volontà di offrire fino a 80 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Díaz. Tuttavia, recentemente, anche il Milan ha mostrato un forte interesse per l’attaccante colombiano. Il club rossonero vede in Díaz un elemento ideale per potenziare il proprio attacco, grazie alla sua velocità, abilità nel dribbling e capacità di finalizzazione, caratteristiche che si adattano perfettamente al gioco dinamico che il Milan intende sviluppare.

Impossibile non leggere tali interessi nell’ottica di un ipotetico addio di Leao, anche se l’operazione può risentire di diversi ostacoli legati alla situazione finanziaria del Milan. Il club potrebbe dover adottare strategie economiche significative per rendere possibile l’acquisto. Nel frattempo, il PSG, forte della sua solidità finanziaria, potrebbe avanzare un’offerta competitiva per Díaz. Il Barcellona, invece, potrebbe essere limitato nelle sue mosse a causa di restrizioni economiche derivanti da precedenti gestioni amministrative.

.