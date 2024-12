Un infortunio dopo l’altro: allarme per Milan-Roma

Un infortunio dopo l’altro. In principio sembrava una maledizione che avesse preso di mira soltanto la Juventus. Ora c’è chi l’ha raggiunta.

Li chiamano ‘imprevisti del mestiere’ e fanno parte del gioco del calcio. Non si possono eliminare. Un po’ come gli errori arbitrali. Nonostante la Var.

Gli infortuni aleggiano sui campi di calcio. Su tutti i terreni dove vi sono delle gambe che inseguono forsennatamente un pallone. Negli ultimi mesi abbiamo assistito alle gravi conseguenze patite dalla Juventus per via dei numerosi infortuni che hanno decimato la rosa guidata da Thiago Motta. Ora, però, c’è chi si sta avvicinando al non invidiabile record bianconero. Se dalle parti della Continassa soltanto ora comincia a ritornare in campo qualcuno degli infortunati, a Milanello la situazione sotto gli occhi del tecnico rossonero Paulo Fonseca inizia ad assumere contorni preoccupanti. La sua rosa è ridotta ai minimi termini.

Un infortunio dopo l’altro. La malasorte ha ‘scelto’ Musah

Le condizioni atmosferiche sembrano perfette per poter affermare come sul Milan ‘piova sul bagnato’. Paulo Fonseca è in piena emergenza infortuni.

Non pochi problemi paiono in vista per il tecnico portoghese che avrà le sue belle difficoltà ad allestire l’undici iniziale che domenica sera a San Siro, calcio d’inizio alle ore 20.45, affronterà il Genoa di Patrick Viera. Un fuoco di fila di infortuni ha infatti privato il Milan, in ordine sparso, di Pulisic, Morata e Loftus-Cheek. La già lunga lista della sfortuna si è però arricchita di un nome nuovo: Yunus Musah. Il centrocampista americano ha infatti subito un infortunio muscolare nel pomeriggio che lo costringerà a saltare le gare contro Genoa e Verona. Per Yunus Musah vi è inoltre il concreto rischio di saltare anche la sfida del 29 dicembre prossimo quando a San Siro salirà la Roma di Claudio Ranieri.