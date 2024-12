Affare a sorpresa dall’Inter: la Roma non crede ai suoi occhi

Affare a sorpresa dall’Inter. La Roma ed il mercato invernale che si avvicina sempre di più. Da Milano, sponda Inter, arrivano buone nuove.

La Roma riparte alla ricerca della terza vittoria consecutiva. La compagine capitolina arriva dal successo ottenuto in Europa League contro lo Sporting Braga, Altri tre punti pesanti soprattutto per rafforzare morale e convinzione.

Gara dopo gara sta sempre più prendendo forma la Roma di Claudio Ranieri che necessita, però, ancora di qualche aggiustamento E chissà che a gennaio non arrivino novità. La sessione invernale potrà offrire alla Roma di ‘riparare’ a qualche errore, o mancanza, figli legittimi di un mercato estivo importante. Si guarda alla difesa senza dimenticare l’attacco. Un vice–Artem Dovbyk appare una priorità in casa Roma. Nonostante i risultati deludenti, che hanno portato in soli quattro mesi all’esonero prima di Daniele De Rossi e poi a quello di Ivan Juric, la Roma ha comunque investito oltre 100 milioni di euro durante la sessione estiva e pertanto non vi sono grandi disponibilità per nuovi arrivi.

Calciomercato Roma, occasione Taremi: ecco cosa sta succedendo

Su una possibile nuova entrata per il fronte offensivo, però, la Roma sembra avere un’idea precisa che porta dritto a Milano, sponda Inter.

Mehdi Taremi, classe 1992, attaccante iraniano dell’Inter non ha fin qui convinto dirigenza e tecnico nerazzurri. Beppe Marotta e Simone Inzaghi sperano, però, che nel prosieguo della stagione Taremi possa riprendersi e mostrare interamente il suo valore. L’ipotesi di mercato Roma–Taremi potrebbe prendere corpo solo e soltanto attraverso la formula del prestito secco, secondo quanto riferito da calciomercatonews.com. La società nerazzurra, in verità, preferirebbe cedere a gennaio Marko Arnautovic. Il 35enne attaccante austriaco, però, non sembra trovare molti estimatori dalle parti di Trigoria. Si attendono sviluppi a breve poiché gennaio è più vicino di quanto si pensi.