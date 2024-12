Dal Milan alla Roma, via libera: 10 milioni a gennaio

L’imminente calciomercato invernale non carica di responsabilità e pressione soltanto i dirigenti, ma anche i calciatori. Ecco le ultime sullo scoppiettante calciomercato italiano

Contro il Como di Cesc Fabregas, la Roma di Claudio Ranieri affronterà un test più complesso di quanto possa sembrare banalmente osservando la classifica dei lombardi, attualmente a parimenti con il Verona in zona retrocessione. Nico Paz e colleghi, difatti, hanno raccolto ben poco rispetto ad un seminato piuttosto ricco e gustoso e la voglia di riprendersi i punti lasciati indietro è plateale.

La qualità offensiva del Como potrebbe essere la prova del nove utile a sancire definitivamente la rinascita giallorossa, già suggerita dalle promettenti prestazioni compiute con Tottenham, Atalanta, Lecce e naturalmente il Braga.

Ranieri ha più volte dichiarato di essere soddisfatto del materiale calcistico a disposizione, ma il mister nato a Testaccio ha anche precisato di aver immediatamente sollevato la questione del calciomercato invernale durante il suo primo colloquio con Dan Friedkin.

Le priorità sembrano essere tre: si parte dalla necessità di portare a Trigoria un altro difensore centrale che possa sopperire agli eventuali stop di Hummels, Hermoso e Mancini; si passa poi al tanto chiacchierato vice Dovbyk, che naturalmente non potrà continuare ad essere Eldor Shomurodov o un Dybala sacrificato da falso nueve; infine l’ormai annosa questione del terzino destro, che nonostante i piacevoli segnali inviati da Abdulhamid rimane la più urgente.

Jimenez sotto esame: il Milan si allontana da Parisi?

Come ormai assodato da anni, il lavoro sulle fasce è un elemento a cui difficilmente Claudio Ranieri riesce a rinunciare nel proprio sistema di gioco e, la sua nuova Roma, sembrerebbe non fare eccezione in tal senso.

È dunque necessario conquistare nuove certezze sulle fasce, in particolare a destra, dove Ghisolfi e Ranieri stanno lavorando in vista di gennaio. In questo senso spiccano le ultime novità di mercato in ottica Milan, dove il terremoto Theo Hernandez sembrerebbe aver resecato le priorità di Ibrahimovic e colleghi.

In questo momento, difatti, l’interesse precedentemente accennato per gli esterni viola rispondenti ai profili di Parisi e Biraghi – entrambi accostati anche alla Roma nel corso dell’estate – sembrerebbe essere crescente. Vi è tuttavia da segnalare anche la particolare fiducia che Fonseca e Ibra starebbero riponendo in Alex Jimenez, esterno spagnolo chiamato a compiere il proprio esordio contro il Genoa a causa dei noti disordini di Theo Hernandez.

Dunque, nel caso in cui Jimenez restituisse da subito segnali di solidità, dunque, il Milan potrebbe spegnere l’allarme ‘terzini’, liberando la Roma di un ingombrante contendente per Parisi (la viola potrebbe lasciarlo partire per una decina di milioni, come riportato da calciomercato.it), attualmente particolarmente chiacchierato tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.