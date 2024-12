Dalla Champions alla Roma: vice Mancini in Serie A | ASRL

Il club giallorosso monitora il mercato di gennaio anche per regalare un difensore centrale a Claudio Ranieri

Dopo due vittorie consecutive contro Lecce e Braga, la Roma spera di invertire la rotta anche in trasferta e di trovare il primo successo stagionale lontano dalla Capitale in casa del Como. Ogni risultato diverso dalla vittoria significherebbe un grande passo indietro nel percorso iniziato da Claudio Ranieri che, eccezion fatta per la sfida di Napoli, è stato segnato da una crescita continua, a livello di gioco e di risultati. Nonostante un’evidente rinascita, la rosa giallorossa continua a manifestare lacune importanti, che Florent Ghisolfi proverà a colmare nel corso dell’imminente calciomercato di gennaio.

Oltre a rinforzare le fasce e l’attacco, la dirigenza capitolina sta cercando nuovi innesti anche per il pacchetto dei difensori centrali. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’offerta ufficiale per Marco Di Cesare. Argentino di passaporto italiano, il 22enne del Racing de Avellaneda non è ovviamente l’unico nome presente nella lista giallorossa. La scorsa settimana, ad esempio, è emersa la candidatura di Luiz Felipe, ma sull’ex Lazio si è mossa in maniera molto concreta il Napoli di Antonio Conte.

Calciomercato Roma, idea nerazzurra come vice Mancini

Consapevoli della voglia romanista di implementare il reparto arretrato, diversi agenti e intermediari hanno inviato i propri file a Trigoria. Tra i dossier finiti sulla scrivania giallorossa, secondo quanto appreso da Asromalive.it c’è anche quello di Ben Godfrey. Arrivato in Serie A la scorsa estate per circa 10 milioni di euro, il 26enne di York ha collezionato solamente 4 presenze in stagione, accumulando appena 67 minuti in campo. Non è mai veramente sbocciato il feeling con Gian Piero Gasperini che ha già dato il via libera alla partenza dell’ex Everton.

La Roma ha preso nota ma al momento non ha ancora affondato il colpo. Il calciatore, dal canto suo, è desideroso di cambiare aria ma potrebbe dare priorità ad un eventuale ritorno in Premier League, dove Leicester, Nottingham Forest e Wolverhampton hanno già effettuato qualche sondaggio concreto. A caccia di rinforzi che conoscono il campionato inglese, i tre club hanno messo nel mirino anche Godfrey che, tra Everton e Norwich City, ha collezionato 112 presenze complessive in Premier.