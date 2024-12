Il Milan lo strappa al Barcellona: affare a doppia cifra

Con il calciomercato invernale alle porte iniziano ad accavallarsi le voci di mercato potenzialmente decisive

Parallelamente ad un plateale innalzamento del livello medio della massima lega italiana, anche la qualità e la competitività delle big sembrerebbe aver subito un considerevole incremento nel corso delle scorse settimane, durante le quali gli equilibri della Serie A sembrerebbero essere stati violentemente ribaltati dalle rivoluzioni avvenute nel corso dell’estate.In pochi, o probabilmente nessuno, si sarebbe aspettato a metà dicembre di vedere una scoppiettante Atalanta saldamente al primo posto e, soprattutto, Lazio e Fiorentina davanti a Milan e Juventus.

Da una parte l’ambizioso progetto firmato Giuntoli-Motta – il tecnico italo-brasiliano parrebbe essere ancora in fase di collaudo, come ben manifestato dall’ennesimo pareggio collezionato con il Venezia – e dall’altra quello che porta i nomi di Ibrahimovic e Paulo Fonseca, hanno confermato che non occorrono soltanto capitale e aspettative per assicurarsi dei risultati all’altezza della concorrenza, in particolare se la concorrenza riesce a lavorare con creatività e intelligenza sfruttando dei mezzi ben più modesti (vedi appunto Lazio e Fiorentina).

Il calciomercato invernale, dunque, potrebbe rivelarsi piuttosto vitale per rosso e bianco-neri, i cui ingenti investimenti non potranno certamente trovare la propria compiutezza in un sesto e un settimo posto.Spicca in tal senso anche la controversa situazione della Roma di Ranieri, intenzionata a rivolgersi alla sessione invernale per sopperire ad alcune plateali lacune emerse nel corso delle prime quindici giornate di campionato.

Il Milan in vantaggio su Cardoso, ma a giugno

Un profilo che negli ultimi mesi ha stuzzicato non poco le dirigenze di Milan e Roma risponde al nome di Johnny Cardoso, sul quale avrebbe riposto dele aspettative anche il Barcellona di Hansi Flick.

Si tratta di un mediano classe 2001 attualmente in forze al Real Betis, dove continua a dispensare qualità attirando nuovi club ad ogni nuova giocata.

Secondo quanto riportato da El Nacional, pare che vi sia una squadra in netto vantaggio rispetto alle altre e quel club è proprio il Milan di Paulo Fonseca.

L’allenatore portoghese, tuttavia, anche se Cardoso dovesse realmente sbarcare a Milano, rischia di non fare in tempo ad allenare il nuovo gioiello rossonero, poichè pare che Pellegrini – allenatore del Betis – abbia chiesto a Cardoso di rimanere almeno fino a giugno.