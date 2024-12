Infortunio e sostituzione: a rischio per Milan-Roma

Infortunio e sostituzione. Partita dopo partita gli infortuni continuano a mietere ‘vittime’. La preoccupante situazione deve essere aggiornata continuamente.

Probabilmente il Milan non ha voluto essere da meno della Juventus. La insegue in classifica ed ora anche nel numero degli infortunati.

La lista dei bianconeri sembrava inavvicinabile fino al momento in cui anche l’organico del tecnico portoghese Paulo Fonseca ha iniziato irrimediabilmente a perdere pezzi. In principio è stato Pulisic, poi Morata fino alla sfida di questa sera contro il Genoa. La gara numero sedici di campionato per il Milan è durata soltanto 45 minuti per Tammy Abraham. L’attaccante inglese, arrivato al Milan in prestito dalla Roma, è stato infatti sostituito da Paulo Fonseca al termine del primo tempo.

Infortunio e sostituzione. Tammy Abraham ci sarà contro la ‘sua’ Roma?

Le ultime notizie riguardanti l’attaccante rossonero, e riportate da DAZN, parlano di una contusione. Al posto di Tammy Abraham ha fatto il suo ingresso in campo Alvaro Morata.

Occorrerà pertanto attendere domani per avere ulteriori dettagli riguardo l’infortunio capitato all’attaccante inglese del Milan. Il prossimo 29 dicembre a San Siro è in programma Milan-Roma. E Tammy Abraham, attaccante del Milan ma di proprietà della Roma, sarà della gara?