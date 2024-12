Nuovo allenatore Roma, Ranieri morde il freno: ‘regalo’ sotto l’albero

Regalo sotto l’albero, Ranieri morde il freno: ecco il nuovo allenatore della Roma. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta attraversando un periodo di transizione cruciale, con l’obiettivo di rilanciarsi sia in campionato che in Europa. Dopo l’arrivo di Claudio Ranieri, alla sua terza esperienza sulla panchina giallorossa, il club si prepara ad affrontare decisioni strategiche fondamentali per il futuro prossimo.

Con l’apertura del mercato di gennaio alle porte, la Roma è attiva nel cercare rinforzi per colmare le lacune evidenziate nella prima parte della stagione. Una delle priorità è l’attacco, dove, tra i vari, si registra anche l’interesse per Giacomo Raspadori del Napoli. L’attaccante, poco utilizzato da Antonio Conte, potrebbe rappresentare un’opportunità per i giallorossi, offrendo versatilità e qualità al reparto offensivo.

Nuovo allenatore Roma, gennaio mese della verità: Ranieri non si ferma

Parallelamente alle operazioni di mercato, la Roma è impegnata nella selezione del tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione. Claudio Ranieri, attualmente alla guida del team, ha già annunciato che al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior, diventando consulente della proprietà per tutte le questioni sportive del club.

Il mister testaccino avrà, dunque, un’influenza determinante nella scelta del suo successore. Tra i nomi circolati, Massimiliano Allegri sembra essere uno dei più caldi, al netto di un’evoluzione, con la più generica e ovvia importanza di scegliere un allenatore che condivida i valori del club e che possa garantire continuità al progetto tecnico.

Ha inoltre evidenziato la necessità di una figura capace di gestire la pressione di una piazza esigente come Roma, mantenendo al contempo un profilo internazionale che attragga giocatori di alto livello. In particolare, come scrivono le penne de Il Messaggero, il mese di gennaio potrebbe già essere indicativo per la scelta dell’allenatore.

Completato il cruciale mese di dicembre, il 2025 si aprirà con il derby di campionato, catalizzando un mese durante il quale potrebbero esserci anche dei chiarimenti circa la nuova figura che comparirà in panchina a partire dalla prossima stagione, quando Claudio Ranieri siederà in tribuna con il ruolo dirigenziale ricucitosi di comune accordo con i Friedkin in quel di Londra. Per ora, oltre all’intenso lavoro di campo, il testaccino non si ferma nemmeno in una ricerca che deve essere pedissequa quanto efficace.