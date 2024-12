Una bufera dietro l’altra, Vlahovic via a gennaio: hanno già accettato

Addio Vlahovic, il centravanti della Juventus finisce di nuovo nella bufera. Hanno già accettato la sua uscita: gli ultimi aggiornamenti.

La Juventus di Thiago Motta sta attraversando un periodo di difficoltà in Serie A, evidenziato dal recente pareggio casalingo per 2-2 contro il Venezia. Questo risultato segue la prestigiosa vittoria in Champions League contro il Manchester City, che sembrava poter rilanciare le ambizioni dei bianconeri. Tuttavia, la squadra continua a mostrare segni di instabilità in campionato.

Attualmente, la Juventus occupa il sesto posto in classifica con 28 punti, a nove lunghezze dall’Atalanta capolista. Il match contro il Venezia ha visto i bianconeri passare in vantaggio al 19º minuto con un gol di Federico Gatti. Nel secondo tempo, però, il Venezia ha ribaltato il risultato con le reti di Mikael Egill Ellertsson e Jay Idzes. Solo un rigore trasformato da Dusan Vlahovic nei minuti di recupero ha permesso alla Juventus di evitare la sconfitta.

La prestazione altalenante ha suscitato la delusione dei tifosi, manifestata attraverso fischi al termine della partita. In particolare, Vlahovic è stato protagonista di un acceso scambio di battute con alcuni sostenitori, culminato in gesti ironici da parte dell’attaccante serbo mentre rientrava negli spogliatoi.

Addio Vlahovic, i tifosi della Juventus hanno detto basta

Il numero 9 serbo, nonostante il gol su rigore, sta vivendo un periodo complesso. Dopo un inizio di stagione promettente, ha subito un infortunio alla coscia sinistra durante gli impegni con la nazionale, che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane. Il suo rientro non è stato all’altezza delle aspettative, e le crescenti pressioni da parte dei tifosi sembrano influire sul suo rendimento.

Thiago Motta ha cercato di stemperare le tensioni, dichiarando: “I tifosi hanno la libertà di esprimere le loro emozioni. Dusan è il primo che vuole cambiare questa situazione. Dobbiamo restare uniti per il bene della Juventus“. La Juventus è chiamata a ritrovare rapidamente solidità e continuità per risalire la classifica e soddisfare le aspettative di una piazza esigente. La gestione del caso Vlahovic e il recupero della forma ottimale dell’attaccante saranno determinanti per il prosieguo della stagione bianconera.

Al di là delle posizioni del mister e di una società che sa bene di avere un potenziale problema ma anche un nobile valore tecnico ed economico, buona parte dei tifosi bianconeri parrebbe aver preso una posizione pressoché netta, vedendo in un addio di Vlahovic la scelta migliore per il bene reciproco di giocatore e squadra. Dando uno sguardo ai commenti su X, infatti, non sono pochi i sostenitori della Vecchia Signora a pensarla in questo modo.