Calciomercato Roma, firma congelata: prima offerta rifiutata

Firma congelata e prima offerta rifiutata: le ultime in casa Roma sollevano preoccupazioni anche sul fronte del calciomercato.

La Roma sta attraversando un periodo di crisi profonda, evidenziato dalla recente sconfitta per 2-0 contro il Como, che ha segnato la settima debacle nelle ultime nove giornate. Questo risultato ha fatto precipitare i giallorossi al 12º posto in classifica, con un margine di soli due punti sulla zona retrocessione.

Durante la partita, l’allenatore Claudio Ranieri ha schierato Paulo Dybala come centravanti, supportato da Saelemaekers ed El Shaarawy, concedendo riposo a Dovbyk e Soulé. Nonostante un avvio aggressivo, la Roma ha ceduto nel finale, subendo due reti nei minuti di recupero, entrambe orchestrate dal talentuoso Nico Paz del Como.

La sconfitta ha generato tensioni all’interno dello spogliatoio romanista. Il portiere Mile Svilar ha manifestato una crisi di nervi al termine del match, sfogandosi verbalmente e uscendo dagli spogliatoi senza rivolgere parola a nessuno, ignorando persino i complimenti degli avversari. Solo l’intervento del compagno Mats Hummels è riuscito a calmarlo parzialmente.

Rinnovo Pisilli, prima offerta al di sotto delle aspettative: le ultime in casa Roma

La proprietà americana dei Friedkin, delusa dai risultati negativi, sta pianificando una rivoluzione nella rosa per il mercato di gennaio. Si prevede l’arrivo di almeno cinque nuovi innesti per rafforzare la squadra e invertire la rotta in campionato.

In questo contesto, una delle poche note positive è rappresentata dal giovane centrocampista Niccolò Pisilli. Il ventenne romano, prodotto del vivaio giallorosso, ha mostrato prestazioni convincenti, attirando l’attenzione della dirigenza. Attualmente, Pisilli ha un contratto in scadenza nel 2026, con un ingaggio di circa 90.000 euro netti a stagione. Vista la sua rapida ascesa, la Roma sta lavorando per prolungare e adeguare il suo contratto, blindando così uno dei talenti più promettenti del club.

In un momento di tale difficoltà, però, proprio sul fronte Pisilli le notizie potrebbero essere non delle migliori. Non sfugga, infatti, quanto annunciato durante la diretta Twitch di Asromalive.it rispetto alla situazione contrattuale del centrocampista giallorosso. “Occhio a Pisilli. L’offerta recapitatagli è ridicola, da 270k euro”. La situazione, ad ogni modo, resta in piena evoluzione e risente anche del fatto che si tratti, di fatto, della prima offerta recapitatagli.

Il legame del giocatore con squadra e città giocando certamente a favore, con le recenti dichiarazioni di questi giorni che non dovrebbero sollevare grosse preoccupazioni. Come si ricorderà, infatti, interrogato sul suo futuro, Pisilli ha dichiarato di essere sereno riguardo al rinnovo, affidando la gestione al suo agente e sottolineando l’assenza di problemi con la società.