Calciomercato Roma, Ranieri non ne può più: arrivano i rinforzi

Calciomercato Roma. Una nuova sconfitta rende drammaticamente complicato il lavoro di Claudio Ranieri. Occorrono rinforzi. Subito.

La sconfitta è pesantissima. Sotto tutti i punti di vista. Dopo la vittoria di Lecce, venuta dopo ben quatto sconfitte consecutive, la sfida contro il Como di Cesc Fabregas avrebbe dovuto rappresentare una chiara conferma.

Allo Stadio Sinigaglia di Como le cose sono andate diversamente. Prima che la sfida tra lariani e capitolini avesse inizio la classifica recitava: Como: 12 punti, Roma: 16 punti. Due ore dopo il Como è soltanto ad un punto dalla Roma e la formazione giallorossa è a soli due punti dalla zona retrocessione. Basta questo per far comprendere come la sconfitta patita nel pomeriggio dai giallorossi abbia un peso decisamente ‘diverso’ rispetto alle ‘diverse’ altre che l’hanno preceduta. E quanto questa sconfitta abbia una valenza ed un peso differenti dalle altre lo testimoniano le ‘chiare’ parole di Claudio Ranieri al termine della gara.

Calciomercato Roma. A Trigoria è già gennaio

La sua lucidità, la sua serenità nei giudizi è figlia di una grande esperienza. La stessa esperienza che fa lanciare ora a Claudio Ranieri un grido d’allarme. Prima che sia troppo tardi.

Dopo il Lecce e lo Sporting Braga nessuno si attendeva questo nuovo stop. Per ultimo Claudio Ranieri. Il tecnico romano ha accusato il colpo, ma ha rilanciato. Alla sua maniera. Quando in conferenza stampa post-Como gli è stata posta la questione della necessità della Roma di nuovi acquisti a gennaio, l’ex tecnico del Cagliari non si è tirato indietro. Se vi saranno opportunità la Roma cercherà di coglierle. Un terzino destro, un vice Artem Dovbyk ed un altro difensore come eventuale braccetto di destra nello schieramento difensivo a tre sono le assolute priorità.

Interventi mirati ma indispensabili poiché la zona retrocessione è lì, a soli 2 passi.