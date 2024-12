Dalla Roma alla Lazio: 8 milioni a gennaio

Dalla Roma alla Lazio: 8 milioni di euro è la richiesta per il colpo nel prossimo mercato di gennaio. La situazione è tutta da seguire

Se i Friedkin dal proprio canto hanno ordinato, praticamente, una rivoluzione nella prossima finestra di mercato di gennaio – e guardando al futuro come vi abbiamo spiegato prima rischia anche Ghisolfi – vuole dire che qualcuno in mente, da portare a Trigoria, la proprietà già ce lo ha in mente.

Sono diversi i colpi che comunque, in ogni caso, andranno fatti: il primo è sicuramente sulla corsia destra di difesa, poi un attaccante e magari anche un centrale difensivo. Ed è proprio su quest’ultimo tema che caughtoffiside ha deciso di fare un punto su un giocatore che al momento è in Inghilterra ma che presto, quindi nella prossima sessione di mercato, potrebbe lasciare la Premier League. Un giocatore che ha molta esperienza e che nel caso potrebbe davvero fare al caso della Roma.

Dalla Roma alla Lazio: tutti su Lindelof

Già accostato con molta insistenza alla Roma nel corso degli ultimi anni, il profilo di Lindelof visto il poco utilizzo con il Manchester United sembrerebbe essere tornato di moda dalle parti di Trigoria e non solo. Sì, perché secondo il sito citato prima, anche dall’altra sponda del Tevere ci hanno messo gli occhi addosso. In Italia, gli estimatori inoltre del centrale sarebbero diversi.

Milan, Inter, Juventus, Lazio e Fiorentina stanno tenendo d’occhio la sua situazione si mette nero su bianco. Ma occhio ovviamente anche a delle squadre della Premier League che potrebbero fiutare la situazione e intascare il sì del calciatore. In ogni caso, la sua partenza, appare certa e visto che ha 30 anni, quindi un po’ di stagioni ancora da disputare su buoni livelli, diciamo serenamente che potrebbe anche fare al caso della Roma. Ma la concorrenza è davvero tanta.