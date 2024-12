Dall’Inter alla Juve: scambio tra attaccanti a gennaio

Dall’Inter alla Juve. In campionato, per il momento, i bianconeri non sembrano impensierire i nerazzurri. Ma sul mercato andrà diversamente.

Il mercato inizia a seminare i primi chiari indizi che rimandano alle trattative che prenderanno il concreto via a partire dal prossimo 2 gennaio. Concreto via poiché già da settimane, forse qualche mese, il mercato invernale ha iniziato a scaldare i motori.

La nostra Serie A è in pieno fermento. Tuti pronti a scendere in campo per sfidarsi per acquisire qualche illustre profilo. La ‘partita’ di mercato più difficile è però rappresentata dalla sfida contro i grandi club europei. Una gara difficile da affrontare e, spesso, quasi impossibile da vincere poiché le finanze a disposizione delle nostre ‘presunte’ grandi, Juventus ed Inter su tutte, è inferiore in misura imbarazzante rispetto a quanto possono vantare i grandi club della Premier League, della Bundesliga o della Liga. Quanto raccontato da elgoldigital.com sembra l’ennesima conferma di questa non gradevole realtà del calcio italiano.

Dall’Inter alla Juve rimangono tutti a bocca aperta. Lukebakio andrà in Spagna

L’attenzione del media spagnolo si è concentrata sulle vicende di mercato riguardanti l’Atletico Madrid del ‘Cholo‘ Diego Simeone. Il club dei ‘materassi’ punta all’acquisto di un grande attaccante: Dodi Lukebakio.

Classe 1997, congolese naturalizzato belga, Dodi Lukebakio è l’attaccante del Siviglia e della nazionale dei diavoli rossi del Belgio. Il suo nome è stato accostato anche alla Juventus ed all’Inter ma è l’Atletico Madrid a volere l’attaccante del Siviglia. A tutti i costi. Per tale motivo ha già messo sul piatto un’offerta pari a 15 milioni di euro per acquisire le prestazioni di Dodi Lukebakio nella sessione invernale di mercato. Il Siviglia ha, però, rispedito al mittente l’offerta. I biancorossi di Madrid non si arrendono e sono pronti a mettere sul tavolo anche l’opzione Rodrigo Riquelme come parziale contropartita tecnica. L’Atletico Madrid vuole portare l’attaccante belga in Spagna e nel caso in cui anche l’offerta che include Riquelme venisse rispedita al mittente, ecco 25 milioni di euro cash da consegnare al Siviglia. Per Juventus ed Inter l’obiettivo Dodi Lukebakio appare ormai un miraggio.