Disastro Rapuano: l’errore fatale in Como-Roma che non tutti hanno notato

Disastro Rapuano. La sconfitta maturata a Como rappresenta un grave stop per la Roma di Claudio Ranieri. Una sconfitta che ha, però, una chiara origine.

Un istante dopo il fischio finale di Como-Roma sono iniziati i processi alla formazione guidata da Claudio Ranieri.

E’ un momento delicato per la società giallorossa. Dopo il mercato estivo le aspettative erano ben altre. Ad osservare la classifica non può venir meno una buona dose di preoccupazione. La Roma non è abituata a navigare in certe acque e questo complica non poco la situazione. Una stagione iniziata male, con l’esonero affrettato di Daniele De Rossi e che sta procedendo decisamente peggio. E quando le cose vanno male tutto sembra andare in direzione ‘ostinata e contraria’ aumentando ancor di più le già consistenti difficoltà. Arbitraggi compresi.

Anche sotto questo punto di vista la stagione della Roma è alquanto preoccupante.

Disastro Rapuano. Quello che gli altri non vedono

Una direzione di gara non sufficiente per il 39enne fischietto di Rimini, Antonio Rapuano. Alcune sue decisioni hanno inciso ‘pesantemente’ sull’esito finale della sfida tra Como e Roma.

Diverse le decisioni del direttore di gara che non hanno convinto del tutto. Tocco di mano in area di Kempf su cross di Dybala. Il braccio non è attaccato al corpo ma neanche troppo largo. Serra alla Var, però, non richiama Rapuano. Rigore si o no? Una serie di ammonizioni, da entrambe le parti, alcune delle quali eccesive, che avrebbero dovuto prendere avvio ben prima che non a ripresa inoltrata. E poi la decisione che ha ‘orientato’ in maniera chiara il risultato finale e che riguarda il calcio di punizione che ha originato il vantaggio dei lariani. Infatti il fallo fischiato a Zeki Celik risulta inesistente dal momento che il difensore turco della Roma è intervenuto sul pallone. Un fallo che non c’era ma che pochi hanno evidenziato. Vi sono stagioni in cui va tutto storto. Arbitraggi compresi.