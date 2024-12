Lungo stop e annuncio UFFICIALE: sogno Juventus già finito

La Juventus si prepara a un mercato invernale che promette di essere ricco di colpi di scena, insieme ad altri top club di Serie A destinati ad essere non poco attivi durante il mese di gennaio. Due storie diverse, ma legate dall’obiettivo comune di trovare soluzioni in attacco.

Da una parte, la Juventus è sospesa tra sogno e realtà per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic, il cui rapporto con la piazza, soprattutto per quanto accaduto dopo la sfida col Venezia, parrebbe quantomeno in salita, rispetto al passato. Quanto sta accadendo in casa bianconera, però, potrebbe ben presto intrecciarsi con dinamiche calcistiche d’oltralpe, con riferimenti ad un nome del quale si è parlato in questi giorni anche in ottica Juventus.

Sogno Muani-Juventus, annuncio UFFICIALE dalla Francia: bianconeri avvisati

Ci riferiamo a quello di Kolo Muani, finito nel mirino anche del Monaco. Nel Principato, infatti, l’urgenza di consegnare al tecnico un nuovo centravanti è ancora più pressante. L’allenatore Adi Hütter ha dichiarato apertamente in conferenza stampa che il club è alla ricerca di un attaccante, complice la lunga assenza di Folarin Balogun, fuori per un intervento alla spalla e indisponibile per tre o quattro mesi.

“Dobbiamo trovare una soluzione per la seconda metà della stagione”, ha spiegato Hütter. Il Monaco, secondo indiscrezioni, sarebbe interessato a un prestito per un profilo già consolidato a livello internazionale. Un nome caldo è quello di Randal Kolo Muani, attualmente al Paris Saint-Germain. Nonostante il talento del nazionale francese, il suo minutaggio limitato sotto la guida di Luis Enrique lo rende un candidato plausibile per una partenza. Con appena poche presenze e l’assenza nelle ultime due gare di Champions League, Kolo Muani sembra sempre più lontano dal progetto parigino. Hütter ha confermato di conoscere bene il giocatore dai tempi dell’Eintracht Francoforte, definendolo “un profilo interessante” ma sottolineando anche che non sarà facile portarlo a Monaco, viste le cifre elevate richieste per un trasferimento definitivo.

Il club del Principato sta valutando la possibilità di un prestito, evitando esborsi importanti per rispettare la politica economica del club. Mercoledì, nella sfida di Ligue 1 contro il PSG, l’attaccante francese sarà sotto osservazione, e non è escluso che il suo futuro possa decidersi nei giorni successivi.