Roma-Juve si gioca in anticipo: ecco il bomber bianconero

Roma-Juventus si gioca d’anticipo, ecco il bomber per gennaio. Le due società hanno messo nel mirino un centravanti. Ma l’asta è aperta

Due settimane, poco più. Poi il mercato di gennaio aprirà ufficialmente i battenti e quindi le squadre della Serie A, in questo caso, potranno piazzare i colpi che hanno in mente.

Evidente che dentro i club si parli già da diverso tempo dei colpi da piazzare: le società serie, inoltre, hanno pure iniziato a sondare il terreno per capire quali sono i margini di manovra. E ci sono, almeno secondo TuttoSport in edicola questa mattina, anche diverse società del massimo campionato e non solo che hanno messo gli occhi su un attaccante che sta facendo grandi cose nel campionato cadetto. In Serie B è determinante, e lo è stato anche lo scorso anno nella terza serie. E siccome è giovanissimo, parliamo di un giocatore di appena 21 anni, è altrettanto evidente che ci siano grossi, grossissimi margini di miglioramento.

Calciomercato: mezza Serie A su Shpendi

“Gli occhi della Vecchia Signora cosi come del Napoli e di club inglesi sono piombati sul capocannoniere della Serie B: Cristian Shpendi, albanese di 21 anni. Non è passata inosservata nelle scorse settimane la presenza in più di un’occasione degli scout juventini alle gare del Cesena per la punta che, alla prima stagione in B, sta incantando tutti a suon di gol: 10 in 16 presenze. La Juventus proverà a giocare d’anticipo”. Gli osservatori della Juventus, quindi, sono già all’opera per il nuovo attaccante. Senza dimenticare che Shpendi è stato accostato anche alla Lazio nel corso delle scorse settimane e anche alla Roma, che come sappiamo è alla ricerca di un vice Dovbyk sul mercato di gennaio.

Fortunato, lui, che nello scorso weekend, inoltre, dopo un infortunio subito dentro il match contro il Cosenza, non abbia riportato delle lesioni. Questo il comunicato del Cesena: “Gli esami strumentali svolti da Cristian Shpendi al termine del match contro il Cosenza Calcio, hanno escluso la presenza di fratture ossee alla caviglia sinistra. Nei prossimi giorni l’attaccante bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire l’esatta entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero”. Niente di preoccupante. Quindi l’affare rimane in piedi.