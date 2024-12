Addio Dybala a gennaio: è già atterrato in città

Clamorosa svolta nel futuro del campione argentino: il club insiste per averlo a gennaio. L’incontro che potrebbe aver cambiato tutto

Ci siamo. Dopo mesi turbolenti, riempiti prima da un addio – quello in direzione Arabia – che sembrava cosa fatta, fino ai ‘sospetti’ che il suo impiego fosse appositamente centellinato per evitare che scattasse il rinnovo automatico del contratto, Paulo Dybala è nuovamente vicino a lasciare la Roma.

E visto che il destino spesso si diverte ad essere beffardo, l’indiscrezione arriva proprio dopo l’ultima gara della Roma, quella in cui nel secondo tempo – complice l’uscita di El Shaarawy e l’assenza di senatori quali Pellegrini, Mancini e Cristante – l’argentino ha addirittura indossato la fascia da Capitano.

Schierato praticamente sempre titolare da Claudio Ranieri – sebbene la Joya, anche per una condizione non ottimale, non abbia mai disputato 90′ – il fantasista è finito sul banco degli imputati dopo la scialba gara di Como. L’occasione sprecata, l’unica costruita dalla Roma nella ripresa, per dare una svolta alla gara del ‘Sinigaglia‘, ha pesato come un macigno sul giudizio della sua prestazione. E allora, non certo solo per questo, via con le speculazioni di mercato. Che però stavolta sono assolutamente circostanziate. Documentate e documentabili.

Addio Dybala, incontro decisivo: l’argentino è al bivio

Come riferito dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu – la notizia è stata confermata anche dal giornalista de ‘Il Tempo’ Filippo Biafora – ci sarebbe già stato un incontro ad Istanbul tra Carlos Novel, uno degli agenti del giocatore, e rappresentanti del Galatasaray per il possibile passaggio del sudamericano ai giallorossi nel mercato di gennaio.

Già corteggiato dal club del Bosforo nelle scorse settimane – sebbene qualcuno avesse ipotizzato che potesse essere ‘solo’ una manovra di disturbo sull’interesse mostrato dal Fenerbahce di José Mourinho nei suoi confronti – l’argentino è ora ad un bivio. Lo stesso giornalista citato ha anche aggiunto che Dybala vorrebbe indossare la maglia del Galatasaray, con rappresentanti del club turco pronti ad incontrare il prima possibile la Roma.

🚨 Paulo Dybala, Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor. Gardi, Galatasaray’ı temsilen Roma ile görüşecek. https://t.co/2IsfBy8Of2 — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 17, 2024

Probabilmente, considerato la disastrosa stagione della Roma, se potesse tornerebbe indietro. Mettendo nero su bianco la sua firma sul ricco triennale che gli aveva sottoposto ad agosto l’Al-Qadsiah. Ma non è tempo di voltarsi indietro, questo. È tempo di guardare avanti. Ad un futuro che, mai come ora, sembra davvero lontano da Roma.

Resta da capire se l’ex Juve rientri davvero nella lista degli epurati che i Friedkin, già imbufaliti per l’ultima sconfitta in campionato, starebbero stilando come mandato da far rispettare al Ds Ghisolfi. Una cosa è certa: il Galatasaray, dopo l’infortunio di Mauro Icardi, fa davvero sul serio per la Joya.