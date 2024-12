Addio Dybala, altro che Galatasaray: stipendio faraonico

Emergono sorpendenti novità sulla controversa e chiacchierata partenza di Paulo Dybala a gennaio. Ecco le ultime

La Dybala-mania prosegue anche con l’avvicinarsi del Natale che, come noto, corrisponde anche all’esplosione di una serie infinita di speculazioni e voci relative al mercato invernale. Nel caso di Dybala poi, le voci non hanno mai smesso di circolare, vista la particolare sequela di aggiornamenti e notizie giunte ad inizio stagione in merito ad un possibile addio a favore della Saudi Pro League.

In quel caso la Joya, per uno motivo o per l’altro, aveva preferito rimanere nella città eterna, ma il calore ricevuto dal popolo giallorosso potrebbe facilmente divenire altro in vista della sessione invernale, durante la quale in molti stanno ipotizzando il possibile addio del fuoriclasse argentino.

Nelle scorse ore l’ipotesi Galatasaray ha sostanzialmente monopolizzato le chiacchiere tra i vicoli della capitale, dove i romanisti stanno nuovamente prendendo confidenza con la possibilità che la Joya abbandoni il centro sportivo Fulvio Bernardini.

Si tratta di una bomba di mercato capace di dividere in due la città eterna: da una parte vi sono infatti coloro che credono fortemente che a Trigoria si debba fare un passo avanti rispetto a Dybala, iniziando a credere definitivamente sui naturali eredi già presenti in rosa (Soulé e Baldanzi); dall’altra chi, al contrario, non può fare a meno di apprezzare e ritenere ancora indispensabile la presenza di un calciatore di tale estro e tecnica. Oltre a quelle relative al Galatasaray, sono emerse delle nuove indiscrezioni di mercato sul possibile futuro di Dybala.

Anche il San Paolo mette nel mirino Dybala

Nonostante l’approdo di Claudio Ranieri, con cui la figura di Dybala sembrava aver recuperato la sua centralità all’interno del progetto Roma, la Joya sembrerebbe aver carpito dall’ambiente Roma tutto il possibile, anche e soprattutto considerando che, da quando Dybala è giunto nella capitale, i giallorossi non hanno vinto nulla e hanno inanellato una serie di risultati a dir poco modesti.

La stagione in corso, iniziata sotto l’augurio di un’efficacie rivoluzione tecnico-tattica di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi, è sinora il culmine negativo dell’esperienza romana della Joya, che dopo il Galatasaray ha un nuovo corteggiatore.

Si tratta del San Paolo, che nel corso degli ultimi giorni avrebbe contattato dei partner per assicurarsi capitale utile a rendere più semplice la frenetica ricerca di un nuovo numero 10. Rui Costa, dirigente calcistico dal San Paolo, si è detto piuttosto prudente sulle voci che vedrebbero Dybala in arrivo, ma un forte interessamento appare oramai indiscrezione assodata.