Addio Dybala, il sostituto è clamoroso: Roma ‘smascherata’

Addio Dybala e sostituto a sorpresa dall’estero: il segreto di calciomercato della Roma è stato svelato. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta attraversando uno dei periodi più critici delle ultime decadi. La recente sconfitta per 2-0 contro il Como ha aggravato una situazione già precaria, con la squadra capitolina che occupa attualmente il 12º posto in Serie A, a soli due punti dalla zona retrocessione.

La partita contro il Como ha evidenziato le fragilità di Hermoso e colleghi, incapaci di concretizzare le poche occasioni create e vulnerabili nelle fasi finali del match. I gol subiti nei minuti di recupero hanno sottolineato una mancanza di concentrazione e determinazione, aspetti su cui il tecnico Claudio Ranieri dovrà lavorare intensamente. All’orizzonte, intanto, si profila la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, un appuntamento cruciale per tentare di risollevare il morale della squadra e dei tifosi, in una piazza dove, in questo momento più di tanti altri, la pressione è a dir poco elevata.

A complicare ulteriormente la situazione, emergono voci insistenti sul futuro di Paulo Dybala. Secondo quanto emerso in queste ore, il Galatasaray avrebbe avanzato un’offerta significativa per l’attaccante argentino, proponendo un contratto da circa 10 milioni di euro netti a stagione. La Roma, dal canto suo, si trova in una posizione delicata, con la situazione contrattuale dell’argentino ben nota e, ad oggi, sicuramente fattoriale per le valutazioni che saranno ponderate in società nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma,

Claudio Ranieri, dal proprio canto, ha espresso chiaramente la sua posizione sulla vicenda, dichiarando di volere gente contenta in rosa ma, con la propria solita saggezza, proteggendo altresì il giocatore da voci e speculazioni. Un messaggio che lascia intendere come il tecnico desideri lavorare con giocatori motivati e pienamente coinvolti nel progetto, senza distrazioni legate al mercato.

Nel frattempo, in un periodo dove i discorsi di campo dovrebbero continuare ad essere prioritari, non possono sicuramente mancare voci e attenzioni anche nei confronti delle possibili conseguenze di mercato in caso di addio a Dybala. A tal proposito, secondo il giornalista Marco Conterio, la dirigenza giallorossa starebbe sondando il mercato alla ricerca di possibili sostituti per Dybala. Tra i nomi circolati, spicca quello di Omar Marmoush, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte.

L’attaccante egiziano rappresenta un obiettivo per la prossima stagione, anche se la trattativa si preannuncia complessa, soprattutto considerando che la Roma ha già esaurito gli slot per giocatori extracomunitari per l’annata in corso. Stando a quanto riferito, la trattativa rasenta i confini dell’impossibilità, con la Roma che stava cercando di portare avanti i discorsi in modo silenzioso. A Trigoria si continua al lavorare su questo profilo, che sarebbe il grande obiettivo per la prossima stagione.