Addio Juventus: se ne va con Dybala

La Juventus giocherà questa sera in Coppa Italia contro il Cagliari, ma prima bisogna registrare delle brutte notivà in sede di calciomercato.

La vittoria ottenuta in Champions League la settimana scorsa contro il Manchester City di Pep Guardiola sembrava aver allontanato i dubbi sulla Juventus di Thiago Motta che, però, si è dovuta risvegliare solo qualche giorno dopo. Sabato scorso, infatti, la ‘Vecchia Signora’ non è andata oltre il 2-2 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Anzi, la Juventus ha evitato il suo primo ko in campionato solo nei minuti finali del match con il rigore realizzato da Dusan Vlahovic. Con questo pareggio, di fatto, la squadra di Thiago Motta ha visto allontanarsi ancora di più la vetta della classifica.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, infatti, ha adesso ben nove punti di vantaggio sulla Juventus che, nel frattempo, questa sera giocherà in Coppa Italia contro il Cagliari di Davide Nicola. Tuttavia, proprio in questi ultimi minuti, per Thiago Motta è arrivata una brutta notizia in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, forcing del Galatasaray per Skriniar del PSG: le ultime

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X dal giornalista Zafer Ertas, infatti, il Galatasaray ha tutta l’intenzione di prendere uno degli obiettivi di Cristiano Giuntoli per la prossima sessione invernale di calciomercato: Milan Skriniar. Se quest’ultimo dovesse accettare la corte del club turco, di fatto, il PSG ha già comunicato ai dirigenti giallorossi che dirà sì alla cessione dell’ex Inter.

Per la Juventus e per Cristiano Giuntoli, dunque, questa è davvero una brutta notizia nella corsa per portare Skriniar alla corte di Thiago Motta. Il Galatasaray, di fatto, è tra i club europei più attivi in queste ultime ore in sede di calciomercato, visto che vuole ingaggiare a gennaio anche Paulo Dybala.